Sabato 18 marzo 2023, alle ore 20.45, si gioca il match tra Udinese-Milan, valido per la ventisettesima giornata del campionato italiano di calcio in Serie A. Udinese-Milan, quote scommesse, pronostico e probabili formazioni per questo match di Serie A. Scopri il pronostico dei nostri esperti.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa dell’Udinese, arriva a questo match casalingo di Serie A, in programma sabato alle ore 20.45, con 35 punti in classifica, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte. Nelle ultime 3 gare giocate sono arrivati 5 punti, frutto di 2 pareggi e della vittoria ottenuta in trasferta ad Empoli per 1 a 0.

Il Milan, arriva in Friuli al quarto posto in Serie A con 48 punti, ed è reduce dalla sconfitta subita a Firenze per 2 a 1 e il pareggio interno 1 a 1 contro la Salernitana. Ma i rossoneri in Champions League, si sono qualificati per i quarti di finale, avendo eliminato il Tottenham di Antonio Conte negli ottavi.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonalli, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Origi, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Andrea Sottil.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è il Milan la squadra favorita per la vittoria del match. Segno 2 offerto a quota 2.15 sia su Sisal che Starcasinò, il pareggio o la vittoria dell’Udinese è offerta a quota 3.40.

Pronostico Udinese-Milan

Partita non facile quella del Milan in trasferta a Udinese. La squadra bianconera, dopo un periodo di difficoltà, dove non riusciva più a vincere, sembra essere tornata su un buon stato di forma.

Il Milan ha sicuramente una squadra più forte dei friulani, ma il doppio impegno dei rossoneri in Serie A e in Champions League potrebbe lasciare il segno sulla squadra. Pronostico X2

