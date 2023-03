Inter-Juventus, pronostico, quote scommesse e le probabili formazioni per il big match di Serie A

Inter-Juventus è il big match della ventisettesima giornata del campionato italiano di calcio in Serie A in programma domenica 19 marzo 2023 alle ore 20.45. Inter-Juventus, pronostico, quote scommesse e le probabili formazioni per il derby d’Italia. Scopri il pronostico dei nostri esperti di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

L’Inter arriva a questo derby d’Italia contro la Juventus, in programma domenica sera con due diversi stati di forma. Da una parte c’è la grande soddisfazione di aver centrato i quarti di finale di Champions League, avendo eliminato il Porto, vincendo a Milano e pareggiando in Portogallo.

Mentre in campionato l’Inter arriva dalla brutta sconfitta subita sul campo dello Spezia per 2 a 1, dopo aver vinto in casa contro il Lecce per 2 a 0 e perso a Bologna per 1 a 0. I neroazzurri sono al secondo posto in Serie A con 50 punti, con 1 punto di vantaggio sulla Lazio terza.

La Juventus arriva a Milano, per giocare questa importante partita contro l’Inter, dopo la bella vittoria ottenuta in Europa League a Friburgo, che ha permesso ai bianconeri di approdare ai quarti di finale di Europa League.

Gli uomini allenati dal tecnico Massimiliano Allegri, in campionato sono al settimo posto in classifica con 38 punti, ma sono sempre in attesa di capire se la penalizzazione subita di 15 punti per il caso plusvalenze verrà cancellata o riformulata. Null’ultima partita giocata, la Juve ha battuto in casa la Sampdoria per 4 a 2.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Probabile formazione Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Simone Inzaghi

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Rugani, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Massimiliano Allegri

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono l’Inter favorita per la vittoria del derby d’Italia. Il colpo interno è offerto a quota 1.95 su Starcasinò e a quota 1.98 su Sisal, il pareggio giocato a 3.40, la vittoria esterna dei bianconeri paga 4 volte la posta giocata.

Pronostico Inter-Juventus

Anche per noi l’Inter parte leggermente favorita contro la Juve, perchè potrà sfruttare il fattore campo e sappiamo bene che i neroazzurri in casa sono una squadra e fuori casa hanno un altro rendimento. La Juventus arriva a Milano con molti infortuni, ma entrambe le squadre sono state impegnate in settimana nelle partite di Coppa e questo è un questa è un altra variabile da tenere in considerazione. Pronostico 1X

