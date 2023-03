Quote Serie A 20 marzo 2023. La Juve vince il derby d’Italia in casa dell’Inter e la Lazio vince il derby della capitale contro la Roma, con la squadra di Sarri sempre più lanciata verso la top-4 che vale l’accesso alla Champions League. Intanto il Napoli da record continua a vincere ed Oshimen continua a segnare. Prossimo turno (dopo la sosta per le nazionali) col big match Napoli-Milan.

Statistiche Calcio Serie A

Dopo settimane di netta prevalenza delle partite da Under, questo turno di Serie A torna a spaccare a metà le giocate su Over-Under (5-5), stessa cosa per le partite da Gol Si/No.

Quote Serie A 20 marzo 2023: Lazio, vittoria nel derby con vista Champions

Vittoria dal peso specifico doppio per la Lazio che batte la Roma nel derby della Capitale e vola al 2° posto, sempre più tra le favorite per un piazzamento nelle prime 4 che andranno in Champions League. Al momento la squadra di Sarri si gioca @1.35 su Snai per chiudere in top-4, alla pari con l‘Inter e addirittura meglio del Milan @1.50.

Si complica proprio il cammino della Roma @1.85 di Mourinho per l’accesso all’Europa che conta. Ancora più difficile la rimonta dell’Atalanta @3.25 volte la posta.

Quote Serie A 20 marzo 2023: Osimhen domina la lavagna dei capocannonieri

Dopo un paio di partite a digiuno, Victor Osimhen ha trovato contro il Torino la doppietta che lo porta a raggiungere quota 21 gol in Serie A allungando, per il titolo di capocannoniere, su Lautaro Martinez, fermo a quota 14. Un divario che secondo i betting analyst di Snai rende senza storia la lotta per il re dei bomber, con il nigeriano nettamente avanti, @1,05, contro il @15 del centravanti argentino in forza all’Inter.

Con il titolo di capocannoniere ormai in cassaforte, l’obiettivo di Osimhen è quello di diventare il miglior marcatore in un singolo campionato. Impresa difficile però per il bomber di Spalletti, offerta a quota @50, distante attualmente 15 reti (a 11 giornate dalla fine) dai detentori del record Gonzalo Higuain e Ciro Immobile, arrivati a 36 gol in una stagione.

Prossimo turno col big match Napoli-Milan

Il campionato di calcio italiano torna dopo la sosta per le nazionali con la 27a giornata di Serie A in campo da sabato 1 a lunedì 3 aprile. Tra i tre anticipi del sabato il più interessante è Inter-Fiorentina del pomeriggio, mentre in serata si gioca Juventus-Verona. In entrambe le partite le squadre di casa sono nettamente favorite.

L’appuntamento più atteso è quello di domenica sera al Maradona, col big match Napoli-Milan. Un altra vittoria del Napoli si gioca @1.76 su Planetwin365, e i primi scommettitori stanno appoggiando al 54% la squadra di Spalletti contro un 21% che crede nella vittoria esterna dei rossoneri.

La giornata sarà chiusa da un doppio posticipo del lunedì, Empoli-Lecce alle ore 18:30 e Sassuolo-Torino dal Mapei Stadium alle ore 20:45.

