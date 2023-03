Quote retrocessione 20 marzo 2023. Verona, Cremonese e Sampdoria mantengono quote micro per la retrocessione. Sono loro tre le principali indiziate per mancare l’appuntamento con la salvezza. Dalla cadetteria sono in pole Frosinone e Genoa per il ritorno nella massima serie.

Quote retrocessione 20 marzo 2023: Verona vince ma rimane in bilico per la salvezza

Poteva essere il punto di svolta della stagione del Verona, ma la sfida persa contro la Sampdoria per i gialloblù è arrivata una pesante sconfitta dal sapore di retrocessione secondo; col ritorno in Serie B dei veneti che si gioca in quota @1,25.

Giornata positiva proprio per la Sampdoria, reduce dalla prima vittoria interna stagionale e per la Cremonese, capace di strappare un pari nel derby lombardo contro il Monza, ma secondo i bookmakers entrambe le formazioni sono spacciate per una retrocessione offerta @1,01.

Mantiene cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto lo Spezia, proposto @3,50, mentre la Salernitana, al quarto risultato utile consecutivo, sembra aver esorcizzato lo spauracchio retrocessione ora dato @6,50 volte la posta.

Serie B: Frosinone e Genoa con un piede già in A. Testa a testa Bari-Cagliari

Chi potrebbe prendere il posto di queste tre squadre di Serie A date per spacciate? In Serie B comanda il Frosinone @1.15 per la vittoria del campionato, davanti al Genoa @4.75, poi c’è un salto netto fino a Sudtirol e Bari, entrambe @50 volte la posta.

Sono però 3 i posti in palio e per quanto riguarda le scommesse ed oltre a Frosinone (tolta la quota) e Genoa (@1.05), dietro i giochi sono apertissimi e al momento Bari e Cagliari, entrambe @3.50 volte la posta, sono le principali indiziate per il posto mancante, poi arriva il sorprendente Sudtirol @4.50, di poco avanti al Pisa @5.50.

Per la retrocessione in Serie C abbiamo 4 squadre nei guai secondo gli analisti: Spal @1.15, Brescia @1.15, Benevento @1.25 e Cosenza @1.35. Più staccato il Venezia @2.75 che però non è ancora tranquillo, come Cittadella e Perugia entrambe @3.25.

