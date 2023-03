Quote Antepost piazzamento Champions League 2023. Vediamo la situazione delle squadre impegnate nella corsa Champions League, alla ripresa del campionato di Serie A. Ci sono 6 squadre in corsa per 3 posti. Vediamo chi sta meglio e chi ha il calendario più semplice.

Quote Antepost piazzamento Champions League 2023: Atalanta la più staccata, incognita Juve

Dopo la sosta delle nazionali il campionato di calcio italiano torna per iniziare il rush finale di aprile e maggio e decisivo per l’importante corsa Champions. Il Napoli è ormai irraggiungibile anche per lo scudetto e è praticamente già sicuro di un posto al momento, ci sono quindi sei squadre che sgomitano per l’Europa che conta: Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus, con 11 punti che dividono i biancocelesti dalla squadra di Allegri.

Secondo le quote Snai sono Inter e Lazio, entrambe @1.35, le favorite per altri due posti, mentre per accappararsi l’ultimo c’è il Milan @1.50 sulla Roma @1.85. Più staccata l’Atalanta @3.50. Snai non quota la Juventus che rimane nel limbo della penalizzazione che potrebbe essere tolta, un ulteriore incognita nella corsa alla prossima UEFA Champions League.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost piazzamento Champions League 2023: i calendari

Vediamo quali a nostro avviso sono i calendari dal più semplice al più difficile. Più alto sarà il rating di difficoltà, più saranno complicate le sfide che attendono una squadra. I rating vanno da un minimo di 11 (1 punto di difficoltà ogni partita), ad un massimo di 55 (5 punti di difficoltà a partita).

In questo calcolo la squadra avvantaggiata dal calendario finale, ad 11 giornate dal termine, è l’Atalanta che però è anche la squadra più indietro in classifica. Le squadre con i cammini più difficili sono la Lazio e la Juventus su cui pende anche l’incognita penalizzazione.

JUVE (41 PUNTI) CON 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE

Rating difficoltà: 33

28^ giornata (1/4 ore 20.45) JUVENTUS-Verona

29^ giornata (8/4 ore 20.45) Lazio-JUVENTUS

30^ giornata (16/4 ore 20.45) Sassuolo-JUVENTUS

31^ giornata (23(4 ore 20.45) JUVENTUS-Napoli

32^ giornata (30/4 ore 20.45) Bologna-JUVENTUS

33^ giornata (3/5) JUVENTUS-Lecce

34^ giornata (7/5) Atalanta-JUVENTUS

35^ giornata (14/5) JUVENTUS-Cremonese

36^ giornata (21/5) Empoli-JUVENTUS

37^ giornata (28/5) JUVENTUS-Milan

38^ giornata (4/6) Udinese-JUVENTUS

LAZIO (52 PUNTI)

Rating difficoltà: 33

28^ giornata (2/4 ore 15) Monza-LAZIO

29^ giornata (8/4 ore 20.45) LAZIO-Juventus

30^ giornata (14/4 ore 20.45) Spezia-LAZIO

31^ giornata (22/4 ore 18) LAZIO-Torino

32^ giornata (30/4 ore 12.30) Inter-LAZIO

33^ giornata (3/5) LAZIO-Sassuolo

34^ giornata (7/5) Milan-LAZIO

35^ giornata (14/5) LAZIO-Lecce

36^ giornata (21/5) Udinese-LAZIO

37^ giornata (28/5) LAZIO-Cremonese

38^ giornata (4/6) Empoli-LAZIO

INTER (50 PUNTI)

Rating difficoltà: 32

28^ giornata (1/4 ore 18) INTER-Fiorentina

29^ giornata (7/4 ore 17) Salernitana-INTER

30^ giornata (15/4 ore 20.45) INTER-Monza

31^ giornata (23/4 ore 12.30) Empoli-INTER

32^ giornata (30/4 ore 12.30) INTER-Lazio

33^ giornata (3/5) Verona-INTER

34^ giornata (7/5) Roma-INTER

35^ giornata (14/5) INTER-Sassuolo

36^ giornata (21/5) Napoli-INTER

37^ giornata (28/5 orario da def) INTER-Atalanta

38^ giornata (4/6 orario da def) Torino-INTER

ROMA (47 PUNTI)

Rating difficoltà: 31

28^ giornata (2/4 ore 18) ROMA-Sampdoria

29^ giornata (8/4 ore 18.30) Torino-ROMA

30^ giornata (16/4 ore 20.45) ROMA-Udinese

31^ giornata (24/4 ore 20.45) Atalanta-ROMA

32^ giornata (29/4 ore 18) ROMA-Milan

33^ giornata (3/5) Monza-ROMA

34^ giornata (7/5) ROMA-Inter

35^ giornata (14/5) Bologna-ROMA

36^ giornata (21/5) ROMA-Salernitana

37^ giornata (28/5) Fiorentina-ROMA

38^ giornata (4/6) ROMA-Spezia

MILAN (48 PUNTI)

Rating difficoltà: 30

28^ giornata (2/4 ore 20.45) Napoli-MILAN

29^ giornata (7/4 ore 21) MILAN-Empoli

30^ giornata (15/4 ore 15) Bologna-MILAN

31^ giornata (23/4 ore 18) MILAN-Lecce

32^ giornata (29/4 ore 18) Roma-MILAN

33^ giornata (3/5) MILAN-Cremonese

34^ giornata (7/5) MILAN-Lazio

35^ giornata (14/5) Spezia-MILAN

36^ giornata (21/5) MILAN-Sampdoria

37^ giornata (28/5) Juventus-MILAN

38^ giornata (4/6) MILAN-Verona

NAPOLI (71 PUNTI)

Rating difficoltà: 30

28^ giornata (2/4 ore 20.45) NAPOLI-Milan

29^ giornata (7/4 ore 19) Lecce-NAPOLI

30^ giornata (15/4 ore 18) NAPOLI-Verona

31^ giornata (23/4 ore 20.45) Juventus-NAPOLI

32^ giornata (29/4 ore 15) NAPOLI-Salernitana

33^ giornata (3/5 orario da definire) Udinese-NAPOLI

34^ giornata (7/5) NAPOLI-Fiorentina

35^ giornata (14/5) Monza-NAPOLI

36^ giornata (21/5) NAPOLI-Inter

37^ giornata (28/5) Bologna-NAPOLI

38^ giornata (4/6) NAPOLI-Sampdoria

ATALANTA (45 PUNTI)

Rating difficoltà: 28

28^ giornata (1/4 ore 15) Cremonese-ATALANTA

29^ giornata (8/4 ore 16.30) ATALANTA-Bologna

30^ giornata (17/4 ore 20.45) Fiorentina-ATALANTA

31^ giornata (24/4 ore 20.45) ATALANTA-Roma

32^ giornata (29/4 ore 20.45) Torino-ATALANTA

33^ giornata (3/5) ATALANTA-Spezia

34^ giornata (7/5) ATALANTA-Juventus

35^ giornata (14/5) Salernitana-ATALANTA

36^ giornata (21/5) ATALANTA-Verona

37^ giornata (28/5) Inter-ATALANTA

38^ giornata (4/6) ATALANTA-Monza

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.