Sabato 1 aprile 2023, alle ore 15, scendono in campo allo stadio Zini di Cremona, la squadra di casa della Cremonese, che ospita l’Atalanta, per un derby lombardo, valido per la ventottesima giornata di Serie A. Pronostico Cremonese-Atalanta e le quote offerte dai bookmaker per scommettere.

Lo stato di forma delle squadre

La Cremonese arriva a questo match casalingo contro l’Atalanata con un piede già nel campionato cadetto di Serie B, ma giocando sempre buone partite. I grigiorossi sono infatti ultimi in classifica con soli 13 punti, a meno 11 dalla zona salvezza, ma sono reduci dal buon pareggio ottenuto a Monza per 1 a 1.

La squadra allenata dal tecnico Gian Piero Gasperini, arriva a Cremona in piena lotta in classifica per un posto nella prossima Champions League. L’Atalanta infatti è al sesto posto con 45 punti, ed è reduce dal successo interno ottenuto contro l’Empoli per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Cremonese-Atalanta

Probabile formazione Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. Allenatore: Ballardini.

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Højlund, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è l’Atalanta la formazione favorita per la vittoria della partita. Segno 2 pagato a quota 1.67 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.80, la vittoria interna a 5.50.

Pronostico Cremonese-Atalanta

Sicuramente l’Atalanta parte favorita, sia per l’organizo superiore sia perchè deve vincere per continuare a sognare un posto in Champions League la prossima stagione. Ma occhio alla Cremonese che non ha più nulla da perdere e che è abbonata al pareggio. Pronostico x2

