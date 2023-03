Juventus-Verona, match della ventottesima giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma sabato alle ore 20.45 all’Allianz stadium di Torino. Pronostico Juventus-Verona di sabato 1 aprile 2023. le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questa partita di calcio.

Lo stato di forma delle squadre

I bianconeri della Juventus, allenati dal tecnico Massimiliano Allegri, arrivano a questo match casalingo contro il Verona al settimo posto in classifica con 41 punti, ma sempre in attesa di capire se la penalizzazione di 15 punti subita per il caso plusvalenze verrà revocata o confermata. Nelle ultime 5 giornate giocate in Serie A sono arrivati 12 punti, con 4 vittorie e la sconfitta subita a Roma per 1 a 0.

Il Verona arriva a questa difficile trasferta in casa della Juventus, in piena lotta per non retrocedese in Serie B. La squadra veneta infatti ha 19 punti, ed è lontana 5 punti dallo Spezia, ad oggi ultima squadra salva. Nell’ultima giornata giocata è arrivata la brutta sconfitta subita per 3 a 1 a Genova contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni di Juventus-Verona

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Kallon, Braaf; Gaich.Allenatore: Marco Zaffaroni.

Quote offerte dai bookmaker

I bookmaker vedono la Juventus come la squadra favorita per il successo. Segno 1 giocato a quota 1.40 su Sisal e a quota 1.42 su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 4.50, il colpo esterno del Verona paga 9 volte la posta giocata.

Pronostico Juventus-Verona di sabato 1 aprile 2023

La Juventus deve vincere per continuare la sua risalita in classifica e tentare di centrare un posto in Europa per la prossima stagione, per il Verona uscire con un punto dalla trasferta di Torino sarebbe oro colato. Pronostico 1

