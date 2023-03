Pronostici Serie A 28a giornata, si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Vediamo tutte le sfide con statistiche, probabili formazioni e un consiglio per le scommesse su ognuna di esse. Le sfide più interessanti contro Inter-Fiorentina e Napoli-Milan.

Pronostici Serie A 28a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Cremonese-Atalanta, grigiorossi con la pareggite

Probabili Formazioni

Ballardini punta su Dessers in coppia con Tsadjout. Galdames confermato in mezzo. Nell’Atalanta Ederson in mediana, con Pasalic trequartista dietro la coppia Zapata-Hojlund. Per Lookman si prospetta un’altra panchina.

Statistiche

-L’Atalanta è la squadra contro cui la Cremonese ha pareggiato più partite in Serie A: ben sette su 11, completano il quadro un successo grigiorosso e tre vittorie della Dea.

-Solo l’Udinese (11) ha pareggiato più partite della Cremonese (10) in questa stagione di Serie A.

-Sfida tra la squadra che ha guadagnato meno punti in gare casalinghe di questo campionato (Cremonese, sei in 13 match) e la terza formazione che ne ha ottenuti di più in trasferta: Atalanta (24 punti in 14 partite), meno solo di Napoli (37) e Lazio (25).

TIPS: PAREGGIO @3.80

Inter-Fiorentina, big match del sabato

Probabili Formazioni

Inzaghi perde Calhanoglu e sceglie Brozovic in regia. Gosens in recupero, cosí come Dimarco. Darmian nei tre dietro. Lukaku con Lautaro. Nella Fiorentina Jovic sempre ko. Cabral gioca davanti con Ikoné e Gonzalez ai suoi lati. Ok Milenkovic.

Statistiche

-Inter e Fiorentina hanno pareggiato 55 delle loro 169 sfide in Serie A, completano il quadro 70 successi nerazzurri e 44 vittorie viola.

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide di campionato contro la Fiorentina (6V, 5N).

-Solo il Verona (41%) ha segnato più gol in percentuale della Fiorentina (38%, 12/32) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato, l’Inter è quarta in questa graduatoria (34%, 16/47).

TIPS: 1°TEMPO CON PIU GOL @3.10

Juventus-Verona. Hellas quasi mai vincente nella Torino bianconera

Probabili Formazioni

Allegri deve valutare i suoi dopo la sosta per le Nazionali. Alex Sandro, Miretti e Milik sono recuperati, ma solo il centrocampista ha chance di giocare dal 1’. Fiducia a Gatti e Fagioli, Kostic dovrebbe esserci, Di Maria ok. Nel Verona ko Djuric, Ngonge, Verdi e forse Lazovic. Braaf e Kallon sostengono Gaich. Faraoni a destra.

Statistiche

-La Juventus ha vinto le ultime due sfide contro il Verona in campionato mantenendo la porta inviolata.

-Il Verona è la squadra contro cui la Juventus ha disputato più gare casalinghe senza mai perdere in Serie A: 31 (26V, 5N). Più nel dettaglio, i bianconeri hanno vinto 13 delle ultime 14 sfide interne contro i gialloblù nel massimo campionato (1N).

-La Juventus non ha subito gol in 16 partite di questo campionato.

-Da una parte il Verona è la formazione che ha guadagnato meno punti in trasferta in questa Serie A (5 in 13 match), dall’altra solo il Napoli (34) ha ottenuto più punti della Juventus in partite casalinghe (33 in 14 gare).

-Da una parte la Juventus è la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero finali in questa Serie A (cinque), dall’altra nessuna formazione ne ha subiti più del Verona nello stesso periodo di gioco (cinque, come Cremonese e Sassuolo).

TIPS: JUVENTUS @1.45

Bologna-Udinese, sempre X al Dall’Ara

Probabili Formazioni

Motta rischia di dover rinunciare ancora ad Arnautovic e Zirkzee, nuovamente infortunati. Davanti Barrow, mentre Dominguez potrebbe farcela per la panchina. Ko anche Cambiaso. Nell’Udinese tre squalificati: Becao, Perez, Walace. Giocano Zeegelaar, Ebosele e Arslan.

Statistiche

-Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro l’Udinese in Serie A (1V, 5N). Bologna e Udinese hanno pareggiato tutte le ultime tre sfide al Dall’Ara in campionato.

-Il Bologna ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, contro Lazio e Salernitana.

-Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare al Dall’Ara in campionato. L’Udinese non ha subito alcun gol nelle ultime due trasferte di campionato.

TIPS: PAREGGIO @3.30 / UNDER 2.5 @1.76

Monza-Lazio. I brianzoli faticano contro i top team

Probabili Formazioni

Palladino, senza gli squalificati Izzo e Pessina, punta su Donati e Machin. Ciurria con Caprari dietro a Petagna. Nella Lazio ok il tridente Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Lazzari a destra.

Statistiche

-Il Monza ha raccolto un solo punto in cinque sfide contro formazioni che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A. Il Monza ha pareggiato gli ultimi due match di campionato.

-Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare casalinghe di campionato (3V, 4N).

–La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (14V, 2N), perdendo però quella più recente (2-1 v Lecce fuori casa). La Lazio ha registrato 16 clean sheet in 27 match di questo campionato.

-Soltanto Barcellona (nove) e Napoli (16) hanno subito meno reti della Lazio (19) nei maggiori cinque campionati europei 2022/23. Solo il Napoli (due) ha subito meno gol su sviluppi di calcio piazzato del Monza (tre) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

TIPS: UNDER 2,5 @1.65

Spezia-Salernitana, sfida da tripla

Probabili Formazioni

Semplice, al posto dello squalificato Nzola, punta su Shomurodov. Verde e Agudelo titolari. Nella Salernitana Sambia a destra per Mazzocchi infortunato. Bohinen in regia, in attacco sempre Dia, sostenuto da Candreva e Kastanos.

Statistiche

-Spezia e Salernitana si sono affrontate solo tre volte in Serie A: bilancio in equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio; mentre sono stati 18 i precedenti tra le due squadre in Serie B (nove vittorie liguri, sette campane e due soli pareggi).

-Lo Spezia ha vinto solo una delle ultime 10 partite casalinghe in Serie A (5N, 4P).

-Nei maggiori cinque campionati europei, solo l’Ajaccio (nove) ha chiuso più partire da inizio 2023 senza andare a segno dello Spezia (ben sette sulle 12 partite disputate in Serie A) – gli Aquilotti hanno anche il peggior attacco (solo nove gol segnati) da inizio anno nel massimo torneo italiano.

-La Salernitana arriva da tre pareggi consecutivi. Da quando è arrivato Paulo Sousa (ultime cinque giornate), la Salernitana ha registrato il possesso palla medio più basso della Serie A (39%), mentre nelle precedenti 22 giornate di questo campionato aveva mantenuto un possesso medio del 46%.

TIPS: NO BET

Roma-Sampdoria. Giallorossi chiamati al riscatto

Probabili Formazioni

Mourinho è privo degi squalificati Cristante, Ibanez, Kumbulla, Mancini. Difesa da reinventare, con Celik e Llorente titolari. In attacco Abraham pare leggermente avanti su Belotti. Nella Samp Djuricic e Leris alle spalle di Gabbiadini. Murillo dietro, Nuytinck deve scontare la squalifica.

Statistiche

-La Roma ha vinto con il punteggio di 1-0 le ultime due sfide di campionato contro la Sampdoria.

-La Roma ha perso in tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), incluse le ultime due disputate contro Sassuolo e Lazio.

-Josè Mourinho sta viaggiando ad una media punti di 1.69 in campionato nella sua attuale gestione alla Roma, la peggiore per un allenatore rimasto più di una stagione intera di Serie A alla guida dei giallorossi da quella di Zdenek Zeman (1.66) tra il 1997 e il 1999.

-La Sampdoria – che potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2021 – ha evitato la sconfitta in quattro delle ultime sette giornate di campionato (1V, 3N, 3P), dopo aver perso in otto delle precedenti nove (1V).

TIPS: UNDER 2,5 @1.82

Napoli-Milan, la partita di cartello di questa giornata

Probabili Formazioni

Spalletti con il miglior 11 possibile. Lozano e Politano si giocheranno la solita maglia. Nel Milan possibile ritorno alla difesa a quattro con Calabria a destra, Kjaer-Tomori coppia centrale. Saelemaekers esterno alto, Giroud davanti, Ibra da valutare.

Statistiche

-Sfida numero 150 in Serie A tra Napoli e Milan: i rossoneri hanno vinto soltanto due degli ultimi 16 incroci di campionato contro gli azzurri (5N, 9P).

-Considerando le ultime nove giornate di campionato, solamente il Lecce (sei) ha collezionato più sconfitte del Milan (cinque) in Serie A e solo la Cremonese (17) ha incassato più reti dei rossoneri (16) nel massimo torneo.

-Il Napoli è la squadra che da più tempo aspetta il pareggio in Serie A tra quelle presenti in questo campionato: 23 partite (21V, 2P); solo il Bochum (uno) ha collezionato meno pareggi dei campani (due) nei maggiori cinque tornei europei 22/23.

-Sfida tra la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (il Napoli, 15, inclusa una all’andata decisiva di Simeone contro i rossoneri) e quella che ne ha subiti di più in Serie A di testa (il Milan, 10).

-Victor Osimhen sta viaggiando a una media di una rete ogni 91 minuti in questo campionato.

TIPS: OSIMHEN MARCATORE @2.25

Empoli-Lecce. Problemi per entrambi gli attacchi

Probabili Formazioni

Zanetti tentato da Grassi, che insidia Marin in regia. In attacco solita coppia Caputo-Satriano, De Winter titolare dietro. Nel Lecce Tuia per lo squalificato Umtiti. Blin mezz’ala di destra, Colombo preferito a Ceesay.

Statistiche

-Il Lecce ha vinto solo in uno dei sette precedenti in Serie A contro l’Empoli. L’Empoli è imbattuto in tre sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A (2V, 1N), i giallorossi hanno segnato inoltre una sola rete in trasferta contro i toscani.

-L’Empoli ha perso in tutte le ultime quattro partite di Serie A e nelle ultime due in casa non ha neanche segnato.

-Il Lecce ha perso in tutte le ultime quattro partite di Serie A senza segnare alcun gol.

TIPS: GOL NO @1.85

Sassuolo-Torino, il posticipo che chiude la giornata

Probabili Formazioni

Dionisi conferma il trio Berardi, Pinamonti, Laurienté. Toljan e Tressoldi avanti su Zortea e Ferrari. Nel Torino possibile rientro di Karamoh al posto di Miranchuk. Gioca Vlasic dal 1’. In mezzo Ricci e Linetty.

Statistiche

-Il Sassuolo ha vinto solo quattro delle 19 partite di Serie A disputate contro il Torino (7N, 8P), tra cui la gara di andata. Ben sei delle nove partite di Serie A tra Sassuolo e Torino in casa dei neroverdi sono terminate in parità.

-Il Sassuolo è reduce da quattro vittorie consecutive e insegue un record: mai nella sua storia in Serie A la formazione neroverde è riuscita ad ottenere cinque successi di fila in un singolo campionato.

-Il Torino è la formazione che ha subito più reti in percentuale nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato (48%, 16 su 33), inclusa quella di Agustín Álvarez, autore del gol vittoria del Sassuolo.

TIPS: SASSUOLO SEGNA PER ULTIMA @1.80

