Scommesse Serie A: Empoli-Lecce e Sassuolo Torino di lunedì 3 aprile 2023

La ventottesima giornata di calcio in Serie A, si conclude con i due posticipi in programma lunedì 3 aprile 2023. Alle ore 18.30 si affrontano Empoli-Lecce, mentre alle 20.45 è la volta della partita tra Sassuolo-Empoli. Scopri insieme a noi le quote offerte dai bookmaker per questi due incontri.

Scommesse Serie A: Empoli-Lecce

Alle ore 18.30, allo stadio Castellani si affrontano per una partita importante in chiave salvezza Empoli-Lecce. Entrambe le squadre arrivano a questo match dopo 4 sconfitte consecutive, che hanno appesantito la classifica. La squadra toscana ha 28 punti in classifica, uno in più del Lecce.

Per i bookmaker, si preannuncia una partita molto equilibrata nelle quote offerte. Segno 1 offerto vincente a quota 2.50, il pareggio offerto a quota 3 sia su Starcasinò che su Sisal, mentre la vittoria esterna del Lecce bancata a 3.20.

Quote Calcio: Sassuolo-Torino

Alle 0re 20.45, scendono in campo Sassuolo e Torino, per una partita che sulla carta potrebbe essere ricca di reti. La squadra di casa arriva da un buon momento di forma con 4 vittorie consecutive, il Torino arriva a questo match dopo la pesante sconfitta subita in casa per 4 a 0 dal Napoli.

Le quote prevedono anche in questo match un sostanziale equilibrio. La vittoria del Sassuolo giocata a quota 2.40, il pareggio pagato a quota 3.30, la vittoria esterna del Torino offerta a quota 3.

