Quote Serie A 4 aprile 2023. Inter e Inzaghi in difficoltà e superati in classifica da un Milan che vince 4-0 a Napoli. Vediamo le quote antepost aggiornate, le statistiche più interessanti sul campionato e il prossimo turno di Serie A in campo venerdì e sabato, con big match Lazio-Juventus in grande equilibrio.

Statistiche Calcio Serie A

Nell’ultimo turno abbiamo visto solo 4 vittorie per le squadre di casa, 2 pareggi e 4 vittorie in trasferta a completare il quadro. Per quanto riguarda le reti, ci sono stati 4 Over 2.5 e 6 Under, quindi gli Under continuano a predominare, come i Gol NO usciti in 7 partite su 10. Ecco i numeri stagionali di Serie A e a seguire i rendimenti nelle scommesse delle singole squadre.

Quote Serie A 4 aprile 2023: il Milan risorge a Napoli e riaccende la corsa Champions

Vittoria travolgente e sorpasso compiuto del Milan nella classifica di Serie A, dove ora è terzo davanti all’Inter e a quattro punti dal secondo posto. Il 4-0 conquistato al Maradona riapre i giochi anche nelle quote sulla top 4: anche qui i rossoneri si sono portati davanti ai nerazzurri, con una quota @1,38 su Planetwin365.

Il crollo con la Fiorentina, terzo ko di fila, porta invece l’offerta di Inzaghi e i suoi @1,50, mentre continua a galoppare la Lazio, passata da 1,38 @1,27. Rimane più defilata la Roma, che pur avendo agganciato a 50 punti l’Inter è data @1,77, mentre è ancora lontana l’Atalanta, a -2 dal quarto posto e in quota @3,35.

Quote Serie A 4 aprile 2023: panchina nerazzurra di Inzaghi a rischio?

Doveva essere l’occasione del rilancio in attesa della semifinale di Coppa Italia e soprattutto dei quarti di finale di Champions League, ma la sfida a San Siro contro la Fiorentina è costata all’Inter la terza sconfitta consecutiva in Serie A. Un risultato che rende sempre più instabile la posizione di Simone Inzaghi, che vede dimezzata la quota di un suo addio entro il 3 giugno, su Snai, da 3,50 all’attuale @1,75.

Per il tecnico nerazzurro sarà fondamentale già la sfida di martedì sera in Coppa Italia contro la Juventus, capace di vincere finora tutti e due i derby d’Italia in Serie A, per proseguire la rincorsa verso il secondo titolo della stagione dopo la vittoria di gennaio in Supercoppa Italiana contro il Milan.

Prossimo turno pre-pasquale in campo venerdì e sabato

Non si gioca la domenica di Pasqua ma la Serie A anticipa con 3 partite in programma venerdì 7 aprile e il resto delle sfide in programma sabato, compreso il match più interessante che si giocherà alle 20:45 all’Olimpico: Lazio-Juventus.

La Lazio è una delle squadre più in forma e anche la migliore come rendimento nelle scommesse come abbia mo visto prima, ma le quote sono in perfetto equilibrio con la squadra di Sarri @2.75 mentre gli ospiti bianconeri si giocano @2.75 (Pareggio @2.95). Anche le prime puntate degli scommettitori di Planetpoker rifletto questo equilibrio col 34% di giocate sulla Lazio e altrettante sulla Juve, con un 32% di puntate sul Pareggio a completare il quadro.

