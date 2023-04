Pronostico Lecce-Napoli e le quote offerte dai bookmaker

Per la ventinovesima giorna di campionato in Serie A, venerdì 7 aprile, alle ore 19, scendono in campo Lecce e Napoli. Scopri insieme a noi il pronostico di Lecce-Napoli, le quote offerte dai bookmaker per questo incontro e le probabili formazioni.

Lo stato di forma

Il Lecce arriva a quota partita casalinga in programma venerdì 7 aprile 2023, in grande difficoltà. La squadra salentina infatti viene da 5 sconfitte consecutive in campionato, l’ultima subita in trasferta ad Empoli per 1 a 0, che hanno appesantito la classifica. Ora il Lecce ha soli 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il Napoli arriva a Lecce con lo scudetto già in tasca e la testa puntata alla sfida di Champions League, in programma la prossima settimana contro il Milan. Gli uomini allenati da Luciano Spalletti, sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il Milan in campionato per 4 a 0.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Kim, M. Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono nettamente favorita la vittoria in trasferta dei partenopei. La vittoria esterna del Napoli infatti è bancata a quota 1.60 su Sisal e a quota 1.65 su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 3.50, la vittoria interna del Lecce offerta a quota 6.30.

Pronostico Lecce-Napoli

La domanda che ci poniamo scrivendo questo pronostico è la seguente, il Napoli si presenterà a Lecce come la prima del campionato o con la testa già rivolta alla gara di Champions League? Il Lecce deve invece muovere la classifica e tornare a fare punti. Pronostico X2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione