Per la ventinovesima giornata del campionato di calcio in Serie A, sabato 8 aprile 2023, alle ore 16.30, scendono in campo a Bergamo, i padroni di casa dell’Atalanta, che ospitano il Bologna. Pronostico Atalanta-Bologna, le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni per questo match di campionato.

Lo stato di forma delle due formazioni

L’Atalanta arriva a questa gara casalinga contro il Bologna, in piena bagarre per un posto nella prossima Champions League. Gli uomini allenati dal tecnico Giampiero Gasperini infatti, sono al sesto posto in classifica con 48 punti, ma staccati solo 2 punti dalla zona Champions. I bergamaschi vengono da due vittorie consecutive, ottenute contro Empoli in casa e Cremonese in trasferta.

Il Bologna si presenta a Bergamo, ottavo in classifica con 40 punti, a pari merito con la Fiorentina. Nelle ultime tre partite giocate in Serie A ha raccolto 5 punti, frutto di due pareggi e della bella vittoria interna ottenuta contro l’Udinese per 3 a 0.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Musso; Demiral, Scalvini, Palomino; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Sansone; Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la squadra di casa favorita per la vittoria finale. Segno 1 bancato a quota 1.65 su Sisal e a quota 1.68 su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.80, la vittoria esterna del Bologna giocato a quota 5.50.

Pronostico Atalanta-Bologna

La formazione di casa dell’Atalanta, deve vincere per continuare il suo sogno di centrare un posto nella prossima Champions League, il Bologna arriva a Bergamo con una buona classifica e senza remore. Pronostico 1X

