Il big match della ventinovesima giornata di Serie A, si gioca alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma, tra i padroni di casa della Lazio che ospita la Juventus. Pronostico Lazio-Juventus di sabato 8 aprile 2023, le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Lo stato di forma delle squadre

La Lazio arriva a questa importante gara casalinga contro la Juventus, al secondo posto in classifica con 55 punti, 4 di vantaggio sul Milan e 5 da Roma e Inter. Nelle ultim5 partite giocate la squadra biancoceleste ha raccolto ben 13 punti, frutto di 4 vittorie e del pareggio esterno di Bologna.

La Juventus arriva a Roma per questa delicata trasferta in casa della Lazio, al settimo posto in classifica con 44 punti e sempre in attesa di conoscere la sentenza per il caso plusvalenze. La squadra di Massimiliano Allegri, arriva tre tre vittorie consecutive in campionato, l’ultima sofferta in casa contro il Verona per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono un match in equilibrio. La vittoria interna della Lazio è bancata a quota 2.75 su Sisal e Starcasinò, il pareggio giocato a quota 2.90, stessa quota offerta per la vittoria in trasferta della Juventus.

Pronostico Lazio-Juventus di sabato 8 aprile 2023

Lazio e Juventus sono due squadre in salute e sono con la Fiorentina le formazioni che stanno facendo più punti in questa fase di campionato. La Lazio in casa poi ha il fattore pubblico che potrebbe dare una spinta in più alla squadra, ma la Juventus è abituata a partite importanti e difficilmente le sbaglia. Pronostico 1X

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione