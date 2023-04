Pronostici Serie A 29a giornata. Weekend di Pasqua e il campionato di calcio italiano è in campo già da venerdì con 3 anticipi. Il resto delle sfide si giocheranno sabato 8 aprile 2023, e come sempre le abbiamo analizzate tutte, con un consiglio sulle scommesse per ognuna di esse.

Pronostici Serie A 29a giornata: probabili formazioni, statistiche e tips

Salernitana-Inter, problemi offensivi per i nerazzurri

Probabili Formazioni

Sousa dovrebbe optare per Maggiore in mediana con Coulibaly e Piatek in avanti con Dia. Sambia a destra. Nell’Inter sempre out Calhanoglu e Skriniar, mentre rischia la panchina Lautaro. Possibile coppia Lukaku-Correa. Dimarco e Dumfries gli esterni.

Statistiche

-Nessun pareggio nei sette precedenti tra Inter e Salernitana in Serie A: i nerazzurri vantano cinque successi contro i due dei campani.

-La Salernitana arriva a questa sfida da quattro pareggi consecutivi di campionato; i campani sono inoltre imbattuti da cinque partite di Serie A.

-L’Inter non segna da due partite di campionato. Dopo aver registrato una media di 2.3 gol a partita nella parte di campionato tra agosto e dicembre 2022, l’Inter è scesa a una rete di media a match in Serie A da gennaio 2023 ad oggi.

TIPS: UNDER 2.5 @2.10

Lecce-Napoli. I partenopei torneranno subito in pista con i tre punti?

Probabili Formazioni

Baroni ripropone Gallo a sinistra, Maleh mezz’ala e Di Francesco nel tridente. Colombo, in gol all’andata, favorito su Ceesay. Nel Napoli possibile turnover con vista Champions: Juan Jesus dietro, Ndombele e Elmas in mezzo, Simeone per sostituire Osimhen davanti.

Statistiche

-Il Napoli ha trovato la rete in tutte le ultime 12 sfide di Serie A contro il Lecce (1.9 di media a match).

-Il Lecce ha perso senza segnare le ultime due gare di Serie A disputate al Via del Mare.

-Il Napoli non subisce gol da sei trasferte in campionato.

TIPS: NAPOLI @1.68

Milan-Empoli, venerdì nero per i toscani (al contrario del Milan)

Probabili Formazioni

Pioli fa rifiatare Kjaer (gioca Thiaw) e sceglie Saelemaekers con Leao e Giroud. Nessun rischio per Diaz, potrebbe giocare De Ketelaere. Nell’Empoli ko Akpa-Akpro: pronto Fazzini. In attacco Piccoli favorito su Cambiaghi e Satriano per fare coppia con Caputo.

Statistiche

-Il Milan ha vinto le ultime quattro partite di Serie A contro l’Empoli e non è mai arrivato a cinque successi consecutivi contro i toscani nel massimo campionato. L’ultimo clean sheet dell’Empoli contro il Milan in Serie A risale al 21 ottobre 2007.

-Il Milan ha perso solamente il 9% delle partite di Serie A disputate di venerdì (due su 23)

-L’Empoli ha vinto solamente una delle otto sfide di Serie A disputate di venerdì (2-0 contro la Cremonese lo scorso 11 novembre)

TIPS: MILAN @1.40

Udinese-Monza, attesi pochi gol

Probabili Formazioni

Sottil deve fare a meno di Pereyra squalificato. Success in coppia con Beto, con Samardzic mezz’ala. Nel Monza Palladino sceglie Mota come partner di Petagna (Caprari squalificato). Rovella in mediana, Ciurria a destra.

Statistiche

-Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Udinese e Monza si sono affrontate 12 volte, con un bilancio in perfetto equilibrio grazie a quattro successi per parte e quattro pareggi.

-Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Bologna, l’Udinese potrebbe restare a secco di gol per due incontri consecutivi di campionato per la prima volta dal gennaio 2022.

-Il Monza non vince da tre partite di campionato (due pareggi seguiti dalla sconfitta contro la Lazio nell’ultimo turno) e sotto Raffaele Palladino non è mai arrivato a quattro gare di fila senza successi.

TIPS: UNDER 2,5 @1.85

Fiorentina-Spezia. Viola con la formazione migliore per vincere

Probabili Formazioni

Italiano sceglie la miglior Viola possibile. Milenkovic dietro, Barak si gioca una maglia con Castrovilli in mezzo, Gonzalez favorito su Saponara. Inamovibile Cabral. Nello Spezia possibile chance per Zurkowski. Nzola e Shomurodov giocano in coppia. Holm potrebbe essere convocato: sta meglio.

Statistiche

-La Fiorentina è imbattuta contro lo Spezia in Serie A, grazie a un pareggio nell’ottobre 2020 seguito da quattro successi – la Viola ha sempre segnato almeno due reti in ogni confronto con i liguri nella competizione. Entrambe le sfide di Serie A tra Fiorentina e Spezia al Franchi sono terminate con il punteggio di 3-0 per la Viola.

-La Fiorentina arriva da cinque successi e non ne registra sei di fila in Serie A dall’aprile 2018 – inoltre la Viola potrebbe ottenere quattro vittorie di fila senza subire alcun gol per la prima volta nella sua storia nella competizione.

-Se da una parte solamente il Napoli (275) ha incassato meno conclusioni della Fiorentina (277) in questo campionato, dall’altra lo Spezia è la formazione che ne ha subite di più (473).

TIPS: FIORENTINA @1.45

Atalanta-Bologna, occhio alla X

Probabili Formazioni

Gasperini stavolta dovrebbe puntare sul trio Lookman-Boga-Hojlund, con Muriel e Zapata in panchina. Ederson in mediana. Nel Bologna Dominguez insidia Moro, che rimane favorito. Sansone e Barrow ancora titolari. Arnautovic invece resta indisponibile.

Statistiche

-L’Atalanta è imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Bologna (11V, 2N) e ha vinto le due più recenti.

-L’Atalanta ha vinto tre delle ultime cinque sfide casalinghe in Serie A (1N, 1P).

-Il Bologna ha vinto l’ultimo match di Serie A senza subire gol e potrebbe centrare due successi consecutivi tenendo la porta inviolata per la prima volta da dicembre 2021. In generale i rossoblù hanno collezionato tre clean sheet nelle cinque sfide più recenti in campionato.

-Nel 2023 Atalanta e Bologna hanno registrato lo stesso rendimento in Serie A: 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte a testa. I rossoblù hanno però incassato appena 11 reti in quest’anno solare – meglio nel periodo hanno fatto solo Napoli (otto), Lazio (otto) e Inter (10).

TIPS: PAREGGIO @3.85

Sampdoria-Cremonese, sfida tra possibili retrocesse

Probabili Formazioni

Stankovic ritrova Nuytinck dietro. Cuisance e Djuricic in appoggio a Gabbiadini. Nella Cremonese possibile qualche cambio rispetto alla Coppa Italia. Ciofani si gioca una maglia con Dessers. Benassi mezz’ala. Vasquez dietro.

Statistiche

-La Sampdoria è imbattuta in 12 delle 13 sfide di Serie A contro la Cremonese grazie a sette vittorie e cinque pareggi.

-La Sampdoria ha perso ognuna delle ultime tre partite casalinghe di Serie A contro avversare neopromosse. Nelle due più recenti inoltre non ha trovato il gol.

-Solo il Verona (cinque) ha collezionato meno punti in trasferta della Cremonese in questa Serie A (sette, frutto di sette pareggi). La formazione lombarda è infatti quella che ha impattato più match esterni nel torneo in corso e una delle quattro, con Stoccarda, Verona e Almerìa, che non hanno ancora conquistato un successo lontano da casa nei cinque principali campionati europei 22/23.

TIPS: PAREGGIO @3.30

Torino-Roma, partita da Under

Probabili Formazioni

Juric conferma Gravillon diero e Ricci in mezzo. Radonijc e Vlasic a supporto di Sanabria. Singo avanti leggermente nel ballottaggio aperto con Lazaro. Nella Roma Abraham in vantaggio su Belotti. Conferma per Wijnaldum in mezzo.

Statistiche

-Torino e Roma hanno pareggiato solo una delle ultime 14 sfide di Serie A (10 vittorie per i capitolini e tre per i piemontesi nella striscia), la più recente, il 13 novembre (1-1).

-Dall’inizio del 2023, solo il Napoli (10) e la Juventus (nove) hanno vinto più partite della Roma in Serie A (sette al pari della Lazio). In questo intervallo temporale inoltre i giallorossi hanno tenuto ben sette volte la porta inviolata.

-Il Torino ha perso senza segnare l’ultimo match interno di campionato (0-4 vs Napoli).

TIPS: UNDER 2,5 @1.50

Verona-Sassuolo, neroverdi in forma

Probabili Formazioni

Zaffaroni ritrova Ngonge, che gioca davanti con Gaich e Lasagna. Lazovic ancora out. Nel Sassuolo solito tridente Berardi, Pinamonti, Laurienté. Henrique e Frattesi le mezz’ali, Erlic favorito su Ferrari.

Statistiche

-Il Sassuolo ha vinto in sei delle ultime otto gare di Serie A contro il Verona (1N, 1P) e in tutte le ultime sei partite disputate contro i veneti in campionato ha messo a referto almeno due gol.

-Il Sassuolo ha vinto in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A disputate in casa del Verona (sette gol segnati e appena due subiti in questo parziale al Bentegodi).

-Il Sassuolo ha perso solo in una delle ultime 10 giornate di campionato (6V, 3N): insieme alla Lazio quella neroverde è la formazione che ha raccolto meno sconfitte in questo parziale nel massimo torneo – sempre in questo parziale solamente il Napoli (20) ha messo a segno più reti dei neroverdi (19).

-Quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei gare di Serie A per il Verona e appena due gol segnati.

-Con una sconfitta il Verona eguagliarebbe il suo record negativo di punti ottenuti dopo le prime 29 giornate di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (furono 19 anche nel 2015/16).

-Sfida tra la squadra che ha la seconda migliore percentuale di tiri nello specchio della porta del campionato (il Sassuolo, 49.6%, inferiore solo alla Lazio) e la penultima in questa graduatoria (il Verona, 37.1%, meglio solo del Lecce).

TIPS: SASSUOLO OVER 1,5 GOL @2.70

Lazio-Juventus, big match di questo turno

Probabili Formazioni

Immobile sta bene e potrebbe partire dal 1’. Pedro resta in preallarme. Rientra Marusic e poi la solita Lazio. Nella Juventus possibili cambi in avanti. Con Di Maria potrebbe esserci Milik e non Vlahovic.

Statistiche

-La Lazio ha raccolto appena due punti nelle ultime sei gare giocate contro la Juventus in Serie A (2N, 4P) e in questo parziale per ben cinque volte ha subito almeno due gol.

-La Juventus ha vinto le due gare stagionali contro la Lazio (3-0 in campionato, 1-0 in Coppa Italia).

-La Lazio ha vinto solo in una delle ultime 17 gare casalinghe di Serie A contro la Juventus (3-1 il 7 dicembre 2019): quattro pareggi e 12 sconfitte in questo parziale; in nove delle ultime 13 partite all’Olimpico contro i bianconeri in campionato, i biancocelesti hanno anche mancato l’appuntamento con il gol.

-La Lazio ha collezionato sei clean sheets consecutivi in campionato.

-Solo il Barcellona (20) ha collezionato più clean sheets di Lazio e Juventus (entrambe 17) nei maggiori cinque campionati europei 2022/23; i biancocelesti hanno subito solo 19 reti (meglio ha fatto solo il Barcellona con nove), non ne incassavano così poche nelle prime 28 giornate di Serie A dalla stagione 1997/98 (18 in quel caso).

-La Lazio vanta la miglior difesa dei primi tempi in questo campionato (appena quattro reti subite, una delle quali nel match d’andata con la Juventus), mentre i bianconeri vantano la miglior difesa nei secondi tempi (solo nove reti subite nelle riprese, una delle quali nell’ultimo match giocato all’Olimpico, ma contro la Roma).

TIPS: GOL NO @1.75

