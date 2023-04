Verona e Sassuolo, scendono in campo sabato 8 aprile 2023, alle ore 18,30 per la ventinovesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Verona-Sassuolo, quote scommesse e probabili formazioni per questo incontro di campionato.

Lo stato di forma delle squadre

Il Verona arriva a questa partita casalinga contro il Sassuolo, in piena lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B. Gli uomini allenati da Mister Marco Zaffaroni, sono fermi a 19 punti in classifica, a meno 6 punti dallo Spezia ultima squadra salva, e a meno 7 dal Lecce. Nelle ultime 5 partite giocate sono arrivati solo 2 punti, con 2 pareggi e 3 sconfitte.

Il Sassuolo arriva in Veneto con una classifica ormai consolidata, visti i 37 punti conquistati e in serie positiva da 5 giornate, dove ha raccolto 13 punti, con 4 vittorie e un pareggio interno 1 a 1 contro il Torino.

Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò: Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Ngonge; Lasagna, Gaich. Allenatore: Marco Zaffaroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi

Quote offerte dai bookmaker

Per le quote offerte dai bookmaker, si prannuncia una partita molto equilibrata quella tra Verona e Sassuolo. Segno 1 offerto a quota 2.65 sisa su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria della squadra ospite offerta a quota 2.70.

Pronostico Verona-Sassuolo

Il Verona ha un solo risultato utile per continuare a sperare di aggangiare la salvezza e deve vincere per cercare di accorciare la classifica. Il Sassuolo arriva a questo match con una classifica consolidata, e in buono stato di forma. Pronostico 1X

