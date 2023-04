Quote Serie A 11 aprile 2023. I bookmakers come Goldbet e Sisal iniziano già a pagare le scommesse sullo scudetto al Napoli e nelle prime quote antepost sulla stagione 2023-24 proprio i partenopei sono favoriti per il bis. Ottimismo sulla Lazio in Champions League, e per la top-4 finale del campionato di calcio italiano il Milan è davanti al Inter che rischia.

Statistiche Calcio Serie A

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo assistito a sole 2 vittorie per le squadre di casa, 4 successi in trasferta e ben 4 pareggi. In tutto ci sono state 5 partite da Over 2.5 e 5 da Under, mentre in 7 partite su 10 abbiamo visto entrambe le squadre segnare per Gol Si. Di seguito le statistiche sul campionato di calcio italiano e a seguire le migliori squadre come rendimento nelle scommesse dove continua il testa a testa tra Lazio e Napoli.

Quote Serie A 11 aprile 2023: Napoli favorito anche per il prossimo anno

Dopo il successo nel match con il Lecce al Via del Mare i quotisti Goldbet hanno deciso di pagare già oggi tutte le scommesse antepost sul Napoli vincitore dello scudetto. Se la débâcle interna con il Milan impedirà agli azzurri di stabilire il record di punti ottenuti (record ancora appannaggio della Juventus che nella stagione 2013/14 chiuse a quota 102 punti), l’incredibile score dei partenopei, ad oggi fatto di 24 vittorie, 2 pareggi e 3 sole sconfitte su 29 partite disputate, ha permesso al Napoli di fare il vuoto alle sue spalle e di guardare tutti dall’alto dei 74 punti sinora conquistati.

Proprio i Punti distacco tra prima e seconda 2022/2023 in classifica al termine del campionato è uno dei nuovi mercati aperti in questo finale di stagione in cui la lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League sembra più aperta che mai (sono almeno 6 le squadre in corsa per un posto nella prossima edizione della competizione europea più ambita dai club), anche alla luce delle decisioni della Procura in merito all’affaire Juventus che potrebbe balzare al secondo posto se si vedesse restituire i 15 punti di penalizzazione.

Gli operatori hanno aperto anche il mercato Giornata vittoria dello scudetto 2022/2023, ovvero il turno di campionato che sancirà la conquista del titolo da parte di Osimhen e compagni.

Si pensa già anche al prossimo campionato e sul vincente Serie A 2023/2024 già in lavagna. Per i book è il Napoli ad essere ancora favorito, il bis dei partenopei è infatti proposto @4,00 mentre Inter e Juventus seguono appaiate @4,50 ed il Milan @6,00. Alle spalle del quartetto di favorite c’è poi la Roma data @10, la Lazio @15, Atalanta @35 e Fiorentina @75.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Quote Serie A 11 aprile 2023: Lazio da Champions

Quattro successi nelle ultime cinque gare e il secondo posto a +5 sulla Roma fanno della Lazio la favorita per uno dei tre posti che varrebbero la qualificazione in Champions. I biancocelesti hanno ora sette lunghezze di vantaggio sull’Inter quinta in classifica, e con nove giornate da disputare cominciano a credere al ritorno nell’Europa che conta: un finale di campionato tra le prime quattro si gioca @1,16 su Sisal.

E’ una corsa alla pari quella tra Roma e Milan: io giallorossi sono offerti @1,50, rispetto ai rossoneri poco più indietro @1,57. Segue a ruota l’Inter, a digiuno di successi da quattro gare, in quota @1,65. Più lontana l’Atalanta, sesta in classifica, per cui la qualificazione alla prossima Champions League vale @4,50 la posta.

Prossimo turno con Sassuolo-Juventus e Fiorentina-Atalanta

Non ci sono grandi big match per la 30a giornata di Serie A che inizierà venerdì 14 aprile con il doppio anticipo, Cremonese-Empoli e Spezia-Lazio. I laziali sono favoriti @1.71 per la vittoria e gli scommettitori di PlanetWin365 stanno puntando sulla squadra di Sarri col 55% delle preferenze nelle prime giocate, contro il 19% per la vittoria dello Spezia.

Si continua sabato con 3 partite, e tutte le bis favorite in Bologna-Milan, Napoli-Verona e Inter-Monza. I rossoneri hanno l’impegno più difficile, stando anche alle quote che vedono la squadra di Pioli @2.20 di quota e il 43% delle preferenze. Napoli @1.42 col 66% di puntate, Inter la massima favorita sia in quota (@1.38) che come puntate (68%).

Alla domenica 4 partite, occhio a Sassuolo-Juventus con i bianconeri favoriti @1.91 e in serata c’è Roma-Udinese. I giallorossi devono vincere e sono quotati @1.77 col 57% di preferenze. Il posticipo del lunedì sera al Franchi è anche la sfida più interessante, Fiorentina-Atalanta. I viola giocano in casa e sono leggermente favoriti @2.35 di quota contro il @2.83 della Dea. 40% di puntate sulla Fiorentina, 33% sugli atalantini e un 27% sul pareggio, a conferma che anche gli scommettitori sono spaccati.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.