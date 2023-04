Cremonese-Empoli è l’anticipo della trentesima giornata in Serie A, in programma venerdì 14 aprile 2023 allo stadio Zini di Cremona. Pronostico Cremonese-Empoli, match di Serie A del 14 aprile 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per questo match e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra della Cremonese, arriva a questa gara casalinga di Serie A, al penultimo posto in classifica con 16 punti, a meno 10 dalla zona salvezza ora occupata dallo Spezia.

I grigiorossi però, arrivano dalla bella vittoria ottenuta nello scorso turno in trasferta a Genova contro la Sampdoria per 3 a 2, che ha riacceso una flebile fiammella di speranza, per cercare di centrare una incredibile salvezza.