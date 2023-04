Sabato 15 aprile 2023, alle ore 18, allo stadio Maradona di Napoli, è in programma l’incontro tra Napoli e Verona, partita valida per il trentesimo turno in Serie A. Pronostico Napoli-Verona del 15/04/2023, quote scommesse e probabili formazioni per questo incontro di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli arriva a questa partita di campionato contro il Verona, dopo la sconfitta subita in Champions League nel derby italiano contro il Milan per 1 a 0. In campionato, gli azzurri hanno già lo scudetto in tasca con un vantaggio di ben 16 punti sulla Lazio, seconda forza in serie A.

Il Verona arriva a Napoli in piena lotta per non retrocedere. Gli uomini allenati dal tecnico Marco Zaffaroni, hanno 22 punti in classifica a meno 4 dallo Spezia e a meno 5 dal Lecce. Nell’ultimo turno di campionati giocato, il Verona ha vinto nel recupero una fondamentale partita contro il Sassuolo per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Verdi, Ngonge; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono il Napoli nettamente favorito per la vittoria. Segno 1 bancato a quota 1.50, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a 4.20, la vittoria esterna del Verona pagata a quota 7.50.

Pronostico Napoli-Verona del 15/04/2023

Il Napoli parte favorito per la vittoria, ma le scorie della sconfitta in Champions League e soprattutto la voglia di salvezza del Verona potrebbero complicare il risultato finale. Pronostico 1X

