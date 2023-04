Pronostici Serie A 30a giornata. Abbiamo analizzato tutte le partite di questo turno di campionato con probabili formazioni, statistiche e un consiglio per le scommesse su ognuno dei match in programma dal 14 al 17 aprile 2023.

Pronostici Serie A 30a giornata: probabili formazioni, statistiche, tips

Cremonese-Empoli, più reti nel secondo tempo.

Probabili Formazioni

Ballardini conferma il suo 3-5-2, ma rilancia Sernicola e Valeri sugli esterni. Dessers fa coppia con Tsadjout davanti. Nell’Empoli Piccoli sempre in vantaggio su Satriano per fare da spalla a Caputo. Poche speranze per Akpa-Akpro. Dietro confermato De Winter.

Statistiche

-Cremonese ed Empoli si sono incontrate solo una volta in Serie A, nella gara d’andata: successo 2-0 dell’Empoli.

-L’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro squadre neopromosse.

-La Cremonese ha subito gol in tutte le ultime sette partite casalinghe di Serie A. L’Empoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite.

-Nessuna squadra ha segnato meno gol di Empoli (cinque) e Cremonese (sei) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato.

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.05

Spezia-Lazio, ospiti favoriti

Probabili Formazioni

Semplici ritrova Agudelo e Caldara, ma perde Zurkowski (problema muscolare) e Bastoni (squalificato). Maldini gioca, davanti sempre Nzola. Nella Lazio solito 11 e soliti interpreti. Immobile sta bene e guida l’attacco.

Statistiche

-La Lazio è una delle tre squadre contro cui lo Spezia ha perso tutte le partite disputate in Serie A: cinque sconfitte su cinque contro i biancocelesti.

-Lo Spezia ha subito sei gol in due partite casalinghe contro la Lazio in Serie A, una media di tre a incontro; i liguri hanno una media più alta di gol subiti in casa soltanto contro il Napoli (3.3).

La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite (1N) di Serie A e ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte.

-Lazio che ha subito cinque gol nei primi tempi in questo campionato; nelle prime 29 giornate di Serie A, soltanto sette volte sono state incassate meno reti nei primi 45’ di gioco.

-La Lazio è la squadra che ha segnato più gol (10) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; lo Spezia, invece, è quella che ne ha realizzati meno (uno) nel quarto d’ora finale di gara.

TIPS: PARZIALE/FINALE LAZIO/LAZIO @2.75

Bologna-Milan, turnover rossonero in vista della Champions

Probabili Formazioni

Motta sempre senza Arnautovic, ma con lo schieramento vincente delle ultime giornate. Davanti ruotano Barrow, Sansone, Aebischer. Nel Milan molto turnover in vista del ritorno di Champions. Potrebbero riposare Leao, Giroud, Kjaer, Diaz, Krunic. A destra rientra Kalulu, dietro Thiaw, davanti Origi e Rebic.

Statistiche

-Il Bologna non ha ottenuto alcun successo nelle ultime 14 sfide (2N, 12P) di Serie A contro il Milan che è anche imbattuto nelle ultime 16 trasferte (12V, 4N) contro il Bologna.

-Il Bologna non ha subito gol nelle ultime tre partite casalinghe. Nelle 23 gare con Thiago Motta in panchina, il Bologna ha mantenuto una media di 1.6 punti a partita, mentre nelle precedenti sei di questo campionato la media era di un punto a match.

-Nell’ultima partita di campionato, il Milan non ha trovato il gol contro l’Empoli; i rossoneri non restano due gare di fila senza segnare in Serie A da aprile 2022 (in quel caso, una delle due fu proprio contro il Bologna).

-Bologna miglior squadra da Under sulla linea 9.5 calci d’angolo (O/U 8-21).

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.72

Napoli-Verona, partenopei in calo, Hellas col mal da trasferta

Probabili Formazioni

L’obiettivo di Spalletti è quello di portare Osimhen almeno in panchina e fargli fare qualche minuto in ottica Milan. Potrebbero riposare Zielinski, Lozano e Mario Rui. Raspadori si candida come titolare. Nel Verona sempre out Lazovic. Djuric terminale offensivo, Ngonge alle sue spalle.

Statistiche

-Sfida numero 60 in Serie A tra Napoli e Verona: 32 vittorie azzurre, 13 gialloblù e 14 pareggi nei 59 precedenti; i partenopei hanno battuto i veneti nelle ultime due sfide. Il Verona ha vinto soltanto due volte a Napoli in Serie A.

-Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite casalinghe (1V) di Serie A: tante sconfitte quante nelle precedenti 20 gare interne (15V, 3N) nella competizione.

-Il Verona non ha vinto nessuna delle ultime 15 trasferte (6N, 9P).

-Khvicha Kvaratskhelia ha segnato 12 reti in questo campionato.

-Kevin Lasagna ha segnato quattro gol contro il Napoli in Serie A: contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (quattro anche contro il Benevento); l’attaccante del Verona è andato a bersaglio contro i partenopei nella gara di andata.

TIPS: NO BET

Inter-Monza, nerazzurri implacabili contro le neo-promosse

Probabili Formazioni

Inzaghi deve gestire le energie in ottica Champions. Correa e Lukaku davanti, dentro anche Gosens, D’Ambrosio e Asllani. Calhanoglu è tornato a lavorare in gruppo e punta alla convocazione per giocare uno scampolo di partita contro i brianzoli in ottica del match di mercoledì col Benfica. Nel Monza Petagna viene sostenuto da Pessina e Caprari, con Ciurria a destra. Rovella in mediana con l’ex Sensi.

Statistiche

-L’Inter è imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro avversarie neopromosse: 24 vittorie e quattro pareggi, con ben 78 reti realizzate (2.8 di media a match).

-L’Inter ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato; solo tre volte, i nerazzurri hanno fatto peggio in Serie A. Il Monza ha pareggiato le ultime due trasferte di Serie A, contro Verona e Udinese: tanti pareggi quanti quelli collezionati dai biancorossi in tutte le precedenti 12 gare esterne (4V, 6P).

-In tre delle ultime sette partite di campionato, il Monza non ha trovato il gol: tante volte quante nelle precedenti 18.

-Da una parte, nessuna squadra ha realizzato più gol dell’Inter nella prima mezzora di gioco in questo campionato (17 reti, al pari del Napoli); dall’altra, soltanto tre compagini hanno segnato meno del Monza nei primi 15 minuti di gioco (tre).

TIPS: INTER SEGNA PER PRIMA @1.30

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Lecce-Sampdoria, atteso poco spettacolo

Probabili Formazioni

Baroni sceglie la versione migliore de suo Lecce. Ok Umtiti e Blin, davanti tridente Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Nella Sampdoria Lammers accanto a Gabbiadini, Zanoli e Augello i terzini.

Statistiche

-Il Lecce ha raccolto i tre punti nel match d’andata contro i blucerchiati a Genova, ma la Sampdoria ha registrato sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A contro il Lecce in Salento.

-Il Lecce ha segnato appena una rete nelle ultime sei gare di campionato, parziale in cui non ha raccolto neanche un punto.

-La Sampdoria viene da tre ko esterni consecutivi in campionato. Il Lecce non ha trovato il successo in tre delle ultime cinque occasioni in cui ha affrontato una squadra ultima in classifica.

-Lecce e Sampdoria sono le due squadre che hanno tentato meno conclusioni in questa Serie A (287 e 293); queste sono inoltre le due formazioni che hanno creato di meno in base agli Expected Goals (23.7 e 26.1) nel torneo in corso.

TIPS: UNDER 2.5 @1.57

Torino-Salernitana, ospiti dal pareggio facile

Probabili Formazioni

Juric, con Schuurs squalificato, sceglie Buongiorno al centro, con Rodriguez a sinistra. Singo e Lazaro esterni, Miranchuk e Vlasic a sostegno di Sanabria. Nella Salernitana Nicolussi-Caviglia in mediana al posto di Coulibaly. Dia e Piatek terminali offensivi.

Statistiche

-Prima dell’1-1 nel match d’andata, il Torino aveva registrato quattro vittorie su quattro sfide di Serie A contro la Salernitana. Il Torino ha vinto i due precedenti casalinghi di Serie A contro la Salernitana, segnando ben 11 reti.

-Il Torino ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato (contro Roma e Napoli, entrambe senza segnare).

-La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime cinque gare di campionato: solo tre formazioni dall’inizio dello scorso decennio hanno registrato una serie di sei o più pareggi consecutivi in Serie A.

TIPS: PAREGGIO @3.55

Sassuolo-Juventus, rendimenti pessimi per i neroverdi contro la Juve

Probabili Formazioni

Dionisi conferma la coppia Erlic-Tressoldi dietro e sceglie ancora il tridente Berardi, Pinamonti, Laurienté. Nella Juventus occhio al turnover post Europa League. Danilo, Locatelli, Milik e Di Maria potrebbero riposare. In recupero Vlahovic.

Statistiche

-La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più partite in Serie A (14 su 19 giocate) e quella contro cui ha subito più gol (47). La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro il Sassuolo (1N), parziale nel quale i bianconeri hanno sempre segnato almeno due gol.

-Juventus che ha perso due delle ultime tre trasferte di campionato (1V) – entrambe all’Olimpico, contro Roma e Lazio – dopo che aveva vinto sei delle sette precedenti (1P).

-Il Sassuolo ha vinto tre dei cinque incontri casalinghi giocati nel girone di ritorno di questa Serie A (1N, 1P).

-Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro avversarie nelle prime sette posizioni in classifica a inizio giornata (1P), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle nove precedenti (2N, 7P).

TIPS: VITTORIA JUVENTUS @2.05

Roma-Udinese, Olimpico proibitivo per i friulani

Probabili Formazioni

Mourinho cambia qualcosina e sceglie Belotti come prima punta. Dopo l’Europa League da vautare le condizioni di Dybala e Wijnaldum. Nell’Udinese Pereyra mezz’ala e la coppia Beto-Success davanti.

Statistiche

-L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime due sfide contro la Roma (1V, 1N) in Serie A e ha vinto 4-0 nel match d’andata.

-La Roma ha trovato la vittoria in otto delle ultime nove gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (1P).

-L’Udinese ha vinto appena due delle 11 trasferte più recenti in campionato (4N, 5P).

-L’Udinese ha perso tutte le ultime tre sfide contro avversarie nelle prime tre posizioni in classifica.

TIPS: VITTORIA ROMA @1.85

Fiorentina-Atalanta, il posticipo del lunedì

Probabili Formazioni

Italiano dovrá gestire le risorse dopo la Conference League. Jovic davanti, Martinez Quarta dietro. Nell’Atalanta ko Ruggeri, non recupera nemmeno Koopmeiners. A sinistra gioca Maehle, davanti Zapata favorito su Hojlund. Ballottaggio tra Lookman e Muriel.

Statistiche

-L’Atalanta ha trovato la vittoria in cinque delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 2P).

-La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare di campionato, raccogliendo cinque successi e due pareggi.

-L’Atalanta è rimasta senza segnare in tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (tutti e tre gli incontri sono terminati con una sconfitta).

-La Fiorentina ha raccolto solo 9 dei suoi 41 punti in questo campionato contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica: il 22%.

TIPS: UNDER 2,5 @2.00

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.