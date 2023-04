Pronostico Roma-Udinese e le quote per le tue scommesse

Domenica 16 aprile 2023, alle ore 20.45, la squadra di casa della Roma ospita l’Udinese, per un match valido per il trentesimo turno del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Roma-Udinese, le quote per le tue scommesse e le probabili formazioni per questa partita di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Roma, arriva a questa partita casalinga contro l’Udinese, dopo la sfortunata partita di Europa League, persa in trasferta in Olanda in casa del Feyenoord per 1 a 0. In campionato i giallorossi sono terzi in classifica 53 punti, uno in più del Milan e due di vantaggio sull’Inter quinta.

L’Udinese si presenta nella capitale, con 39 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte e nelle ultime due partie di Serie A giocate, i fruliani hanno pareggiato 2 a 2 in casa contro il Monza e perso in trasferta a Bologna per 3 a 0.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore José Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore Andrea Sottil

Quote offerte dai bookmaker

La Roma è al squadra favorita dai bookmaker per la vittoria della partita. Segno 1 bancato a quota 1.85 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.30, il colpo esterno dei bianconeri offerto a quota 4.50

Pronostico Roma-Udinese

La Roma deve vincere per continuare a segnare un posto nella prossima Champions League, l’unico dubbio è se la squadra giallorossa risentirà delle fatiche di Coppa. L’Udinese arriva a Roma senza nessun problema di classifica e giocherà una partita a viso aperto. Pronostico 1

