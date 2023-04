Quote Serie A 18 aprile 2023. Sconfitte pesanti per Inter e Juve nell’ultimo turno, mentre procedono bene Roma e Lazio, anche in vista della corsa alla Champions League. Attenzione anche alla corsa per la salvezza dove si prospetta un testa a testa tra Verona e Spezia per evitare la retrocessione. Prossimo turno col big match Juventus-Napoli.

Statistiche Calcio Serie A

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo assistito a ben 5 pareggi, solo 3 vittorie per le squadre di casa e 2 vittorie in trasferta. Turno con poche reti con 2 soli Over 2,5 e 4 Gol Si, grazie a tre partite finite 1-1 che rimane il risultato esatto più frequente in Serie A visto che il 13.67% delle partite si sono chiude 1-1 (segue l’1-0 per le squadre di casa nel 12% dei match).

Intanto la Lazio sale al 52% di rendimento nelle scommesse. Se avessimo puntato 1€ sulla vittoria della squadra di Sarri in ognuna delle prime 30 giornate (€30 totali), oggi ne avremmo €45.59 in cassa. Segue il Napoli col 34% di resa, ma molto vicino c’è il Bologna al 33%. Il colpaccio del Sassuolo sulla Juve, fa salire i neroverdi al 21% di resa, così come la vittoria del Monza a San Siro contro l’Inter, fa salire i brianzoli al 20%.

Quote Serie A 18 aprile 2023: Verona e Spezia si giocano la salvezza

Il Verona strappa un punto d’oro dal “Maradona” di Napoli e complice la sconfitta interna dello Spezia contro la Lazio e si porta a soli tre punti dal quartultimo posto, divario che vede diminuire le possibilità di retrocessione dei gialloblù, offerta ora @1,60 su Goldbet, quota che sale @1,72 su Sisal, contro il @2,75 del ritorno in serie cadetta dei liguri allenati da Semplici.

Torna a far punti, anche se solo con un pareggio, il Lecce visto in B @5, mentre, nonostante la seconda vittoria consecutiva ottenuta contro l’Empoli, è sempre spacciata la Cremonese, destinata a occupare uno degli ultimi tre posti della classifica a quota @1,05.

Quote Serie A 18 aprile 2023: le protagoniste di Serie B

Il pari con il Como non è il miglior risultato se si vuole puntare alla promozione diretta, ma il Bari rimane tra le principali candidate per l’approdo in Serie A. I galletti sono distanti 6 lunghezze dal Genoa, e a cinque giornate dal termine puntano ancora al secondo posto che gli varrebbe l’accesso al massimo campionato senza passare per i playoff. Nelle quote Snai la promozione della formazione pugliese si gioca @2,75, comunque indietro rispetto ai rossoblu, vicinissimi al traguardo @1,02.

I tre pareggi di fila, invece, non scoraggiano i bookmaker riguardo al Cagliari, che appare la grande favorita per l’ultimo posto vacante: la vittoria dei playoff da parte dei sardi vale @3,75 la posta, davanti al Sudtirol ora quarto @5,50. Inseguono poi Reggina e Parma, offerte @6,50.

Per quanto riguarda il primo posto, invece, i betting analyst di Better vedono il Frosinone in pole @1,25, nonostante la sola vittoria ottenuta nelle ultime cinque gare. Il Genoa, ora a -4, vede il ribaltone in classifica @3,75.

Prossimo turno con Juventus-Napoli

Da venerdì 21 aprile con l’anticipo Verona-Bologna, a lunedì 24 aprile con l’interessante posticipo Atalanta-Roma, si gioca la 31a giornata di Serie A, anche se la sfida più interessante è quella di domenica sera, Juventus-Napoli.

Le prime quote sono in equilibrio, con i partenopei leggermente favoriti in quota (@2.60) nonostante la trasferta, mentre la Juve si gioca @2.83. Spaccati anche gli scommettitori, al 33% sulla Juve, al 36% sul Napoli e col restante 31% che gioca il Pareggio, insomma, quando si dice partita da tripla!

