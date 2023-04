Il posticipo della trentunesima giornata in Serie A, è il match tra i padroni di casa del Verona, che ospitano allo stadio Bentegodi, la formazione del Bologna, venerdì 21 aprile 2023. Pronostico Verona-Bologna Serie A, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Verona, arriva a questa importante partita di Serie A, dopo aver riaperto la zona salvezza. Infatti la squadra allenata dal tecnico Marco Zaffaroni, ha prima vinto 2 a 1 in casa con il Sassuolo, poi ha pareggiato 0 a 0 a Napoli, ed è salita a 23 punti in classifica, a meno 3 dallo Spezie a a meno 5 dal Lecce.

Il Bologna arriva in Veneto, al settimo posto in classifica, con 44 punti a pari merito con la Juventus. I rossoblù nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, hanno raccolto 9 punti, frutto di 3 pareggi e delle due vittorie ottenute contro Atalanta in trasferta e Udinese in casa.

Le probabili formazioni di Verona-Bologna

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Hein, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Verdi; Ngonge, Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Sansone; Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono un a partita molto equilibrata e incerta. Il successo dei padroni di casa del Verona, è pagato a quota 2.90, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio pagato 3 volte la posta giocata, mentre il successo in trasferta del Bologna è bancato a quota 2.50.

Pronostico Verona-Bologna Serie A

Il Verona deve fare punti per continuare la sua ricorsa sullo Spezia e sul Lecce per conquistare la salvezza. Il Bologna è una squadra in salute e lo dimostrano le vittorie ottenute a Bergamo e in casa contro l’Udinese, oltre al pareggio ottenuto contro il Milan. Pronostico 1X – Risultato esatto 1-1

