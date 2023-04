Sabato 22 aprile alle ore 20.45, va in scena il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, valido per il trentunesimo turno del campionato di calcio in Serie A. Pronostico Sampdoria-Spezia, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Sampdoria arriva a questa partita in casa contgro lo Spezia, con un piede già nel campionato cadetto di Serie B. Infatti gli uomini allenati dal tecnico Dejan Stankovic, sono ultimi in classifica con 16, a meno 10 proprio dalla zona salvezza occi occupata dallo Spezia e sono reduci dal buon pareggio ottenuto a Lecce per 1 a 1.

Lo Spezia si presenta a Genova con 26 punti in classifica, due meno del Lecce e tre più del Verona. Nelle ulltime 4 partite di Serie A giocate, sono arrivati sono 2 punti, frutto di due sconfitte e di due pareggi ottenuti contro Fiorentina e Salernitana.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Spezia

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Bastonii; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Maldini, Agudelo; Nzola.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita estramente equilibrata. Segno 1 offerto vincente a quota 2.50 sia su Starcasinò che su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.20, la vittoria esterna pagata a quota 2.80.

Pronostico Sampdoria-Spezia

La Sampdoria deve per forza vincere per alimentare ancora una flebile speranza di salvezza. Vincendo si porterebbe a meno 7 punti dallo Spezia. Per i bianconeri bisogna invece uscire con almeno un punto dalla trasferta di Genova e muovere la classifica. Pronostico 1X

