Monza-Fiorentina è la partita in programma oggi 23 aprile 2023, valida per la trentesima giornata del campionato di calcio italiano in Serie A. Pronostico Monza-Fiorentina Serie A del 23 aprile 2023. scopri le quote offerte dai bookmaker per questo match e le propabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Monza arriva a questa partita casalinga contro la Fiorentina con 38 punti conquistati in 30 giornate di Serie A, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ed è reduce dalla grande vittoria ottenuta a Milano in casa dell’Inter per 1 a 0, con la rete della vittoria messa a segno da Caldirola al 78° del secondo tempo.

La Fiorentina si presenza in Lombardia per questa partita contro il Monza, al nono posto in classifica con 42 punti. Gli uomini allenati dal tecnico Vincenzo Italiano, arrivano da due pareggi casalinghi consecutivi ottenuti contro Atalanta e Spezia.

Le probabili formazioni di Monza-Fiorentina

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani; Caprari, Petagna. Allenatore Raffaele Palladino.



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milekonvic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Sottil, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. Allenatore Vincenzo Italiano.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorito il successo esterno della Fiorentina. Segno 2 offerto vincente a quota 2.10 su Starcasinò e a quota 2.13 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria casalinga della formazione brianzola offerta a quota 3.50.

Pronostico Monza-Fiorentina Serie A del 23 aprile 2023

Monza-Fiorentina è una partita tra due squadre che non hanno molto da chiedere alla classifica, ma entrambe le formazioni sono in un buon momento di forma, quindi ci aspettaimo una partita molto divertente e ricca di reti. Pronostico Gol Si a quota 1.80

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione