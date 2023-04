Domenica 23 aprile 2023, alle ore 20.45, si gioca a Torino il big match tra Juventus e Napoli, valido per la trentunesima giornata del campionato di calcio italiano. Pronostico Juventus-Napoli, risultato esatto, quote scommesse Serie A e probabili formazioni per questa partita.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus arriva a questo match casalingo con il Napoli, al terzo posto in classifica con 59 punti, dopo la revoca della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

I bianconeri in settimana hanno anche passato il turno in Europa League, pareggiando 1 a 1 a Lisbona, dopo il successo ottenuto nella gara di andata e sfideranno in semifinale la squadra spagnola del Siviglia.

Il Napoli arriva a Torino primo in classifica con 75 punti e lo scudetto già in tasca, visto il vantaggio di 14 punti sulla Lazio seconda forza del campionato, ma con l’amaro in bocca, per l’eliminazione subita ai quarti di finale di Champions League subita del derby italiano contro il Milan.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrhamani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita estremamente equilibrata ed incerta nelle quote offerte. Segno 1 giocato vincente a quota 2.85 su Starcasinò e a quota 2.88 su Sisal, il pareggio bancato a 3.10, la vittoria esterna dei partenopei bancata a quota 2.60.

Pronostico Juventus-Napoli

La Juventus deve continuare a fare punti per centrare la zona Champions League per la prossima stagione, il Napoli arriva a Torino per giocare questo match con lo scudetto in tasca e con uno stato di forma non al top della condizione. Pronostico 1X Risultato esatto 2 a 1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione