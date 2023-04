Pronostici Serie A 31a giornata. Juventus-Napoli è senza dubbio la partita di cartello di questo turno di campionato di calcio italiano, in programma domenica sera. Interessante anche il posticipo del lunedì: Atalanta-Roma. Abbiamo analizzato tutte le partite con probabili formazioni, ultime dai campi, i migliori trend statistici e un consiglio per le scommesse su ogni match di Serie A in programma dal 21 al 24 aprile 2023.

Pronostici Serie A 31a giornata: probabili formazioni, statistiche, tips

Verona-Bologna, squadre da Under sui corner

Probabili Formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Lasagna, Ngonge; Djuric. All. Zaffaroni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Barrow. All. T. Motta

Statistiche

-Il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove partite di Serie A contro il Verona (4V, 4N) e nel parziale ha sempre segnato almeno un gol.

-Il Bologna ha ottenuto quattro successi nelle ultime sei trasferte di Serie A (1N, 1P).

-Il Verona ha vinto solo una delle tre gare giocate in Serie A di venerdì (2P): 2-1, proprio contro il Bologna il 21 gennaio 2022, con Igor Tudor in panchina.

-Bologna miglior squadra da Under sulla linea 9.5 Calci d’Angolo (O/U 8-22). Anche il Verona è squadra da Under per quanto riguarda i corner (O/U 13-17).

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.65

Salernitana-Sassuolo, ancora un pareggio per i campani?

Probabili Formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Sousa

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Statistiche

-Il Sassuolo è imbattuto nei tre precedenti contro la Salernitana in Serie A: per i neroverdi due successi – tra cui il 5-0 nella gara di andata di questo campionato – e un pareggio.

-Il Sassuolo ha segnato otto gol in tre confronti in Serie A con la Salernitana, per una media di 2.7 reti a incontro.

-Nel girone di ritorno di questo campionato, solo Napoli (25) e Lazio (24) hanno guadagnato più punti del Sassuolo (23 in 11 match): i neroverdi stanno registrando infatti la loro miglior media punti in Serie A considerando solo la seconda parte del torneo (2.1).

-La Salernitana ha pareggiato le ultime sei partite di campionato: solo due formazioni hanno registrato sette pareggi consecutivi in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: l’Inter di Roberto Mancini tra ottobre e novembre 2004 e il Genoa di Alexander Blessin tra gennaio e marzo 2022.

TIPS: PAREGGIO @3.50

Lazio-Torino. Difficile segnare alla squadra di Sarri

Probabili Formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Statistiche

-Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Torino ha pareggiato ciascuna delle quattro più recenti gare di Serie A contro la Lazio. Il Torino ha vinto solo una delle ultime 18 partite fuori casa nel massimo campionato contro la Lazio (10N, 7P).

-Il Torino non ha trovato il successo nelle ultime quattro gare di campionato (2N, 2P), l’ultima volta che ha giocato più partite di fila senza vincere in Serie A risale allo scorso ottobre (cinque); in aggiunta, i granata hanno vinto solo una delle ultime 30 sfide nella competizione contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (9N, 20P).

-La Lazio ha collezionato 18 clean sheet in questo torneo, subendo in totale solo 20 reti: in entrambi i casi solo il Barcellona (22 e 9) ha fatto meglio nei cinque grandi campionati europei in corso.

TIPS: UNDER 2,5 @1.50

Sampdoria-Spezia, derby ligure desolante

Probabili Formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All. Stankovic

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou, Bastonii; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Esposito, Agudelo; Nzola. All. Semplici

Statistiche

-Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, la Sampdoria è l’unica contro cui lo Spezia ha sempre trovato il gol (3 vittorie degli Aquilotti, un pareggio e un successo blucerchiato).

-Lo Spezia ha vinto quattro dei nove derby di Serie A contro squadre liguri (2N, 3P).

-Lo Spezia ha vinto solo in una delle ultime 12 giornate di campionato (contro l’Inter) e non trova i tre punti in trasferta dal 15 gennaio contro il Torino; la media punti degli Aquilotti con Semplici in panchina è comunque superiore di poco (1 vs 0.86) alla media che i liguri avevano con Gotti allenatore.

-Nelle ultime 10 giornate la Sampdoria é riuscita ad evitare la sconfitta cinque volte (1V, 4N), tante quante nelle prime 20 partite di questo campionato (2V, 3N).

-Sfida tra due delle tre squadre che segnano di meno nei secondi tempi di questo campionato (nove gol sia per la Sampdoria che per lo Spezia, esattamente come il Verona) e tra due delle tre squadre (28 Spezia e Cremonese, 27 Sampdoria) che hanno incassato piú gol nelle riprese finora.

TIPS: X TEMPO CON PIU GOL @3.40

Empoli-Inter. I nerazzurri devono riscattare la sconfitta dell’andata

Probabili Formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Statistiche

-Uno dei soli quattro successi dell’Empoli in Serie A contro l’Inter è arrivato proprio nella gara d’andata di questo campionato. Il bilancio tra le due formazioni nella competizione si chiude con tre pareggi e 22 successi dell’Inter.

-L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 11 partite di Serie A (4N, 6P) e nelle due più recenti non ha trovato la rete.

-L’Empoli ha mancato l’appuntamento con la rete in quattro delle ultime cinque partite giocate domenica alle 12.30 in Serie A e nel parziale non ha vinto neanche una volta (2N, 3P).

-L’Inter non ha subito gol nelle ultime sette trasferte di campionato contro l’Empoli e ha vinto tutte le quattro più recenti.

TIPS: VITTORIA INTER @1.58

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Monza-Fiorentina. Viola a segno alla ripresa del secondo tempo

Probabili Formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. All. Palladino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Statistiche

-Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, il Monza ha affrontato la Fiorentina 11 volte: sette successi viola, due brianzoli e due pareggi, incluso quello nel match d’andata di questo campionato al Franchi (1-1).

-La Fiorentina ha vinto le ultime tre gare di campionato in trasferta senza incassare alcun gol.

-In quattro delle ultime sei partite di campionato la Fiorentina ha trovato il gol nel quarto d’ora successivo all’intervallo (tra il 46’ e il 60’).

TIPS: FIORENTINA SEGNA NEL SECONDO TEMPO @1.66

Udinese-Cremonese, abbondano i pareggi nei precedenti

Probabili Formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini

Statistiche

-Udinese e Cremonese hanno pareggiato sei delle nove gare giocate in Serie A (due successi friulani e uno lombardo), incluse sei delle ultime sette in ordine di tempo e compreso il match d’andata dello scorso ottobre, terminato 0-0.

-Udinese e Cremonese hanno finora collezionato gli stessi punti (11) nel girone di ritorno di questa Serie A (11 giornate).

-Solo il Troyes (nove) ha pareggiato più gare casalinghe nei maggiori cinque tornei europei 22/23 dell’Udinese: otto segni “X” per i friulani, inclusi quelli in quattro delle ultime cinque gare interne.

-La Cremonese ha vinto nelle ultime due giornate di campionato ma, nonostante ben 264 partite di Serie A, non è mai riuscita ad ottenere tre successi consecutivi nella competizione.

TIPS: PAREGGIO @3.90

Milan-Lecce. Calo rossonero dopo la Champions?

Probabili Formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Origi, Leao. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Statistiche

-Il Milan ha perso solo in due delle 33 sfide di Serie A contro il Lecce (19V, 12N), l’ultima delle quali datata 1 aprile 2006 (l’unica vittoria del Lecce in 16 precedenti di Serie A in casa del Milan è datata 19 ottobre 1997).

-l Milan ha pareggiato nelle ultime due giornate di campionato disputate dopo un turno di Champions League e in generale ha pareggiato in tre delle ultime cinque giornate di Serie A (1V, 1P).

-Nell’ultimo turno di campionato il Lecce ha pareggiato contro la Sampdoria, interrompendo una striscia di sei sconfitte consecutive.

-Il Lecce è la formazione che ha collezionato meno clean sheet (tre) in questa Serie A, l’ultimo dei quali ad inizio febbraio contro la Cremonese, ma è anche l’unica formazione di questo campionato a non aver mai subito più di due gol in uno stesso match di queste prime 30 giornate.

TIPS: UNDER 2,5 @1.80

Juventus-Napoli, big match di giornata

Probabili Formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Statistiche

-Dopo il 5-1 nel match d’andata, il Napoli potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2009/10, il 1986/87 e il 1957/58.

-La Juventus ha vinto solo una delle ultime sei partite contro il Napoli in campionato (1N, 4P). Un solo pareggio, inoltre, tra queste due squadre nelle ultime 11 sfide di Serie A (cinque vittorie piemontesi e cinque campane).

-La Juventus è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A (9V, 2N): l’unico successo partenopeo nel periodo risale al 22 aprile 2018 con gol di Kalidou Koulibaly al minuto 90.

-La Juventus ha perso le ultime due partite di campionato. Il Napoli non ha vinto in tre delle ultime sei partite di campionato (1N, 2P).

-Juventus (17) e Napoli (15) sono due delle quattro formazioni ad aver registrato più clean sheet nei maggiori cinque campionati europei 2022/23, davanti a loro solo Barcellona (22) e Lazio (18).

-Sfida tra la squadra che ha guadagnato più punti in partite casalinghe di questa Serie A (Juventus, 36 in 15 gare) e quella che ne ha ottenuti di più in trasferta (Napoli, 40 in 15 match).

-Ángel Di María ha segnato nel match d’andata contro il Napoli. Khvicha Kvaratskhelia, dopo il gol nel match d’andata contro la Juventus, potrebbe diventare il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le sue prime due sfide contro i bianconeri in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

TIPS: UNDER 2,5 @1.70

Atalanta-Roma, posticipo del lunedì sera a Bergamo

Probabili Formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Højlund, Zapata. All. Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Statistiche

-La Roma ha vinto solo in tre delle ultime 16 gare di Serie A contro l’Atalanta (6N, 7P). La Dea ha vinto il match d’andata per 1-0 e non colleziona due clean sheets di fila contro i giallorossi nel massimo torneo dal 1965.

-L’Atalanta ha raccolto appena 14 punti in queste prime 11 gare del girone di ritorno. Tre vittorie di fila senza subire alcun gol per la Roma in campionato.

-La Roma ha collezionato nove clean sheet nel 2023 in Serie A: nei maggiori cinque tornei europei da inizio anno ha fatto meglio solo il Barcellona (11) – a nove anche Napoli, Lazio e Reims.

-L’Atalanta è la formazione contro cui Tammy Abraham della Roma vanta la miglior media gol in Serie A: uno ogni 84 minuti giocati, frutto di tre reti segnate in tre presenze contro i bergamaschi.

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @1.62

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.