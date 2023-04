Atalanta-Roma, è il posticipo della trentunesima giornata del campionato di calcio in Serie A, in programma lunedì 24 aprile allo stadio Gewiss di Bergamo. Pronostico Atalanta-Roma, quote scommesse e probabili formazioni, per questa partita del campionato italiano di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta, arriva a questa partita importante per la volata per un posto nella prossima Champions League, con 49 punti, distante 7 punti dalla Roma quarta in classifica.

La squadra allenata dal tecnico Gian Piero Gasperini, ha raccolto 7 punti nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di due vittorie, due sconfitte e del pareggio conquistato a Firenze contro la Fiorentina per a 1 a 1.

La Roma arriva a Bergamo dopo la vittoria ottenuta nei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, che ha permesso alla squadra capitolina di raggiungere la semifinale contro il Bayer Leverkusen.

I giallorossi in campionato solo al quarto posto in classifica con 56 punti, in piena cosa per un posto nella prossima stagione in Champions League e sono reduci in campionato da tre vittorie consecutive, l’ultima in casa per 3 a 0 contro l’Udinese.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Hojllund, Zapata. All. Giampiero Gasperini

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Matic, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Wijnaldum; Abraham. All. José MourinhoQuote offerte dai bookmaker

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto incerta per quel che concerne le quote offerte sulla squadra vincente. Segno 1 bancato a quota 2.30, il pareggio giocato a 3.30, mentre la vittoria esterna della Roma è pagata a quota 3.20 sia su Sisal che su Starcasinò.

Pronostico Atalanta-Roma

Partita non facile da pronosticare quella tra Atalanta e Roma. I bergamaschi devono vincere per sperare di rientrare nella corsa per un posto nella prossima Chammpions League. La Roma è in forma, ma la partita di Europa League durata 120 minuti, potrebbe rimanere nelle gambe di molti giocatori. Pronostico 1X

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione