Quote Serie A 26 aprile 2023. La stagione è agli sgoccioli, con uno scudetto da tempo in mano al Napoli che è già favorito anche per il prossimo campionato di calcio italiano. Ci sono però ancora le corse alla prossima Champions League, e quella sempre più accesa della salvezza.

Un solo pareggio nell’ultimo turno di Serie A, con 6 vittorie per le squadre di casa e 3 vittorie in trasferta a completare il quadro. Su 10 partite 6 si sono chiuse con Over 2.5, ma al contrario solo 4 partite da Gol Si, e 6 da Gol No. Di seguito le statistiche del campionato di calcio italiano su Risultati, Reti e anche i Rendimenti delle singole squadre dove c’è sempre la Lazio al comando con un 47% di roi.

Quote Serie A 26 aprile 2023: Napoli favorito anche per il prossimo anno

La vittoria nei minuti di recupero in casa della Juventus e la sconfitta della Lazio in casa con il Torino hanno permesso al Napoli di allungare a +17 sui biancocelesti, con la possibilità di festeggiare matematicamente lo scudetto già la prossima giornata. Celebrazioni che i bookmaker avevano avviato nelle scorse settimane, dopo la fuga inesorabile degli azzurri: diversi operatori (tra cui Sisal, Planetwin365, Goldbet e Better) hanno iniziato da un pezzo pagare le scommesse sul Napoli campione d’Italia.

Il dominio di Spalletti è stato così netto che i partenopei sono la prima scelta anche per la prossima stagione. La storica doppietta del Napoli è infatti data @3,50 su Snai, con la Juventus in seconda posizione @4 volte la posta, l’Inter terza incomoda @4,50 e il Milan @5,50.

Corsa Champions League, l’Inter torna ad avvicinarsi

Milan e Inter tornano in corsa per il piazzamento nella prossima Champions League (in attesa del derby che vale la finale in questa Champions 2022-23). L’ultima giornata di campionato ha mescolato ancora le carte per il piazzamento tra le prime quattro, con rossoneri e nerazzurri protagonisti in positivo anche secondo i bookmaker che danno la squadra di Pioli in top-4 @1.62, dopo la vittoria sul Lecce, sorpassando la Roma, balzata da 1,30 a @1,70 dopo il ko a Bergamo.

Inzaghi e i suoi continuano a inseguire, anche in questo caso con un’offerta al ribasso (da 2 a @1,85), mentre rimangono stabili la Lazio @1,15 e l’Atalanta, ancora staccata @4,50. In tabellone non figura invece la Juventus, al momento terza ma per la quale sono attesi nuovi sviluppi giudiziari.

Quote Serie A 26 aprile 2023: la corsa alla salvezza

Una giornata importante in chiave salvezza, soprattutto per il Verona, che con il successo in casa contro il Bologna vede lo Spezia quartultimo ora distante solo un punto. Il secondo successo consecutivo casalingo dei gialloblù vede aumentare le possibilità di permanenza in massima serie, molto più lontana poche settimane fa, con la retrocessione ora offerta @1,90 contro il @2,25 di un piazzamento nelle ultime tre dello Spezia, senza vittorie ormai da cinque turni.

Ancora peggiore la striscia del Lecce, capace di conquistare un solo punto nelle ultime otto giornate e distante due lunghezze dal Verona, e ora proposto in Serie B a quota @3,75. Praticamente spacciate invece Sampdoria e Cremonese, ultime due della classe la cui retrocessione è vista rispettivamente @1,01 e @1,03 volte la posta.

Quote Serie A 26 aprile 2023: la situazione in Serie B

Il successo in rimonta sul Pisa ha permesso al Bari di avvicinare la vetta, complice il pari della capolista Frosinone. L’obiettivo della promozione diretta rimane quasi impossibile, ma quello di conquistarla tramite i playoff è più concreto che mai: i pugliesi sono in pole per l’approdo in Serie A, proposti @2,75 su Sisal, mentre per il Parma la salita nel massimo campionato paga @4 volte la posta. Il Cagliari, sconfitto proprio dai ducali, insegue @4,50, con Sudtirol e Palermo proposte @9. Più indietro la Reggina, Pisa e Modena @12.

Per il primo posto in serie cadetta, invece, il Frosinone rimane avanti @1,65, anche se il Genoa accorcia in classifica e in quota, offerto ora @2.

Prossimo turno con Roma-Milan e Inter-Lazio

Venerdì 28 aprile si inizia con un doppio posticipo che apre la 32a giornata di Serie A con Lecce-Udinese e Spezia-Monza. Al sabato altre tre partite e la più interessante è sicuramente Roma-Milan, in campo alle ore 18:00 all’Olimpico. Quote in grande equilibrio con i giallorossi di pochissimo favoriti sui rossoneri. Spaccati anche gli scommettitori, al 35% con la Roma e al 34% col Milan, ma c’è anche un altro 31% sul possibile pareggio.

La domenica il resto delle partite, e attenzione al lunch match Inter-Lazio. I nerazzurri sono favoriti @1.80 di quota mentre la Lazio si gioca @4.50. Gli scommettitori puntano sulla squadra dell’ex Simone Inzaghi, col 45% di preferenze. In serata saranno Bologna-Juventus a chiudere questo turno di campionato.

