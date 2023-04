Pronostici Serie A 32a giornata. Vediamo le analisi con probabili formazioni, statistiche, migliori quote e un consiglio per ogni partita in programma nel fine settimana del campionato di calcio italiano, ad iniziare dai big match Lazio-Inter e Roma-Milan.

Pronostici Serie A 32a giornata: probabili formazioni, statistiche, tips

Lecce-Udinese. I friulani amano il Via del mare

Probabili Formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pongracic, Pezzella

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Beto. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success

Statistiche

-Dopo aver vinto solo due delle prime otto trasferte contro il Lecce in Serie A (6P), l’Udinese è riuscita a ottenere ben quattro successi nelle ultime sei gare esterne contro i giallorossi (1N, 1P).

-Grazie a tre vittorie e tre pareggi l’Udinese è rimasta senza sconfitte nelle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A.

-Nelle ultime otto partite di campionato il Lecce ha conquistato un solo punto (1-1 contro la Sampdoria); nel periodo (dalla 24ª giornata) nessuna squadra di Serie A ha perso tante partite quante quelle dei pugliesi (sette).

-Dopo aver vinto due partite casalinghe di fila in Serie A contro Atalanta e Lazio tra novembre e gennaio, il Lecce non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime sette gare interne (3N, 4P).

-L’Udinese è la squadra che in assoluto ha subito più gol nei 15 minuti iniziali di partita in questo campionato (11), mentre il Lecce quella che in percentuale ha concesso più reti nei primi tempi (58%, 22/38).

TIPS: DOPPIA CHANCE X2 @1.60

Spezia-Monza. Padroni di casa a caccia di punti salvezza

Probabili Formazioni

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Gyasi, Shomurodov, Verde. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Nzola, Zovko, Zurkowski

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche

-Lo Spezia ha pareggiato cinque delle ultime sette partite di Serie A contro squadre neopromosse (1V, 1P).

-Da inizio 2023 nessuna squadra ha segnato meno reti in Serie A dello Spezia (12, come il Lecce) – nel nuovo anno solare, inoltre, nei cinque maggior campionati europei solo l’Ajaccio (11) conta più gare senza alcuna rete all’attivo dei bianconeri (otto). Lo Spezia non è riuscito a segnare in sei delle ultime otto gare casalinghe di Serie A.

-Il Monza ha conquistato 19 punti nelle prime 15 trasferte di campionato.

TIPS: NO BET

Napoli-Salernitana, derby campano

Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui, Politano

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Sousa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Crngoj, Fazio, Valencia

Statistiche

-Il Napoli è imbattuto nelle sue cinque partite contro la Salernitana in Serie A (3V, 2N).

-Dopo aver ottenuto solo tre successi nelle prime otto gare casalinghe contro squadre della Campania in Serie A (4N, 1P), il Napoli ha vinto tutte le sei più recenti, con un punteggio complessivo di 20-1.

-Dopo aver segnato per 16 partite casalinghe consecutive in Serie A (45 reti), il Napoli ha mancato il gol in tre delle ultime quattro.

-Grazie a due vittorie intervallate da sei pareggi, la Salernitana è imbattuta da otto partite di Serie A. La Salernitana ha pareggiato le ultime quattro trasferte di Serie A.

TIPS: NO BET

Roma-Milan, big match da Under

Probabili Formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karsdorp, Llorente, Smalling, Wijnaldum

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega

Statistiche

-Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro la Roma (2N).

-Nel 2023 la Roma ha mantenuto la porta inviolata in sette partite casalinghe di campionato sulle otto disputate; nello stesso periodo, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha ottenuto così tante clean sheet in casa.

-Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di campionato (2V, 2N).

-Grazie a sette gol e cinque assist, Paulo Dybala ha partecipato a 12 reti contro il Milan.

-Con la doppietta nell’ultimo turno di campionato, Rafael Leão sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A (12 reti) – considerando anche gli assist si trova ora a 18 partecipazioni attive.

TIPS: UNDER 2,5 @1.55

Torino-Atalanta. Dea da trasferta

Probabili Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Vlasic, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonijc; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Vieira, Zima

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Hojlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hateboer, Lookman, Okoli, Ruggeri, Vorlicky

Statistiche

-Il Torino ha perso quattro delle ultime sei gare contro i nerazzurri in Serie A (2N). L’Atalanta ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro il Torino.

-Il Torino ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe.

-L’Atalanta ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (1N, 1P).

-In trasferta l’Atalanta ha conquistato quattro punti in più che in casa in questo campionato (rispettivamente 28 e 24).

-Atalanta e Torino sono due delle tre squadre, con l’Empoli, ad aver segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (due).

TIPS: ATALANTA RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.75

Inter-Lazio, lunch match di lusso a San Siro

Probabili Formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Skriniar

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche

-Bilancio in assoluto equilibrio nelle ultime nove sfide nel massimo campionato tra Inter e Lazio, con quattro successi per parte e un pareggio.

-Sia Lazio che Inter hanno trovato il gol in tutte le ultime sei sfide giocate in Serie A.

-La Lazio non subisce gol da cinque trasferte di campionato – mai i biancocelesti hanno fatto meglio nel massimo torneo – solo tre squadre nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) hanno registrato più clean sheet consecutivi fuori casa in Serie A.

-L’Inter ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie A, senza segnare neanche una rete: mai nella sua storia ha registrato più sconfitte interne consecutive in una singola stagione nella competizione.

TIPS: GOL SI @1.95

Cremonese-Verona, scontro salvezza

Probabili Formazioni

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ghiglione, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Pickel; Okereke, Dessers. All. Ballardini

Squalificati: Sernicola

Indisponibili: Chiriches, Tsadjout, Benassi

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic; Verdi, Kallon; Gaich. All. Zaffaroni

Squalificati: Faraoni

Indisponibili: Henry, Hrustic, Lasagna, Zeefuik

Statistiche

-Il Verona ha vinto due delle ultime quattro sfide contro la Cremonese (2N) in campionato – tra Serie A, B e C.

-La Cremonese ha vinto due delle ultime quattro gare interne di Serie A (2P), tra cui la più recente contro l’Empoli (1-0).

-Il Verona è la squadra che aspetta da più partite la vittoria esterna in Serie A (16), tra le formazioni attualmente nella competizione: nel parziale i gialloblù hanno registrato sette pareggi e nove sconfitte; inoltre, in quattro delle ultime cinque trasferte i veneti non hanno trovato la rete.

-Verona (38.3%) e Cremonese (37.6%) sono le due squadre con la più bassa precisione di tiro in questa Serie A (rapporto tra tiri nello specchio e tiri effettuati, esclusi respinti).

TIPS: UNDER 2,5 @1.67

Sassuolo-Empoli, è finalmente l’ora del pareggio?

Probabili Formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Akpa-Akpro, De Winter

Statistiche

-L’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro gare di Serie A contro il Sassuolo (1P).

-Empoli e Sassuolo non hanno mai pareggiato in 11 precedenti in Serie A: nella storia della competizione, solo Pro Vercelli e Milan (12) e Pro Vercelli e Juventus (sempre 12) contano più precedenti senza neanche un pareggio.

-Il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro partite interne di Serie A (3V, 1N).

-L’Empoli ha perso ben sei delle ultime otto partite di Serie A (1V, 1N) e in particolare nelle ultime tre gare non ha trovato la rete.

TIPS: PAREGGIO @3.90

Fiorentina-Sampdoria, viola superiori nelle riprese

Probabili Formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Sottil, Cabral, Saponara. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonaventura, Sirigu

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Günter, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All. Stankovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Audero, Conti, De Luca, Nuytinck, Pussetto

Statistiche

-Nessun pareggio nelle ultime sette sfide di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina, con quattro successi per i viola, tre per i blucerchiati.

-La Fiorentina è andata a segno in ciascuna delle ultime 17 gare di Serie A contro la Sampdoria.

-La Fiorentina è imbattuta da cinque incontri casalinghi in Serie A (2V, 3N), ma ha pareggiato i due più recenti.

-La Sampdoria è l’unica squadra che non ha vinto neanche un incontro in questa Serie A contro avversarie attualmente nella metà alta della classifica.

-Nessuna squadra ha subito meno gol della Fiorentina nel corso della ripresa nel 2023 in Serie A (sei reti subite), mentre la Sampdoria è la formazione che ha incassato più marcature dopo l’intervallo in campionato nel periodo (17).

TIPS: FIORENTINA PIU GOL 2°TEMPO @2.10

Bologna-Juventus. Juve bestia nera dei bolognesi

Probabili Formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten; Ferguson, Aebischer, Barrow; Zirkzee. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Cambiaso, Soriano

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kaio Jorge, Kean

Statistiche

-La Juventus è imbattuta da 21 partite contro il Bologna in Serie A (17V, 4N), è la striscia aperta più lunga senza sconfitta dei bianconeri contro squadre attualmente in Serie A.

-Il Bologna ha un bilancio 79 sconfitte e 49 pareggi contro la Juventus in Serie A (a fronte di 23 successi), entrambi record negativi nella competizione per i rossoblù contro una singola avversaria.

-La Juventus ha vinto tutte le ultime sei trasferte in campionato contro il Bologna.

-La Juventus è l’unica squadra che non ha pareggiato neanche un incontro di Serie A nelle ultime 12 giornate (sette successi e cinque sconfitte per i bianconeri nel periodo).

-Solo il Napoli (22) ha segnato più gol della Juventus (19) su palla inattiva in questa Serie A, mentre solo la Cremonese (17) e il Lecce (16) hanno incassato più reti del Bologna da fermo (15, come il Torino).

TIPS: JUVENTUS RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.55

