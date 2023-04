Pronostico Roma-Milan 29/04/2023. Sabato all’Olimpico sfida da non perdere per il campionato di calcio italiano e per la corsa alla top-4 in classifica che vale l’accesso alla prossima Champions League.

Pronostico Roma-Milan 29/04/2023: stato di forma e statistiche

-Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro la Roma (2N).

-Nel 2023 la Roma ha mantenuto la porta inviolata in sette partite casalinghe di campionato sulle otto disputate; nello stesso periodo, nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha ottenuto così tante clean sheet in casa.

-Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di campionato (2V, 2N).

-Grazie a sette gol e cinque assist, Paulo Dybala ha partecipato a 12 reti contro il Milan.

-Con la doppietta nell’ultimo turno di campionato, Rafael Leão sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A (12 reti) – considerando anche gli assist si trova ora a 18 partecipazioni attive.

Pronostico Roma-Milan 29/04/2023: probabili formazioni e ultime dai campi

Mourinho spera di riavere Dybala per il big-match contro il Milan. Escluse lesioni, la Joya dovrebbe esserci. Se non gioca titolare, al suo posto inizia El Shaarawy. Kumbulla dietro, visto che Smalling e Llorente sono ko. Nel Milan miglior assetto possibile: Kalulu in vantaggio su Tomori, Giroud su Rebic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karsdorp, Llorente, Smalling, Wijnaldum

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega

Comparazione quote e scommesse su Roma-Milan

PRONOSTICO: UNDER 2,5 @1.55

