Pronostico Inter-Lazio 30/04/2023. Domenica il lunch match della 32° giornata di Serie A si gioca a San Siro, ed è un big match molto interessante con Inzaghi che sfida la sua ex squadra, la Lazio, anch’essa in corsa per un piazzamento alla prossima Champions League.

Pronostico Inter-Lazio 30/04/2023: stato di forma e statistiche

-Bilancio in assoluto equilibrio nelle ultime nove sfide nel massimo campionato tra Inter e Lazio, con quattro successi per parte e un pareggio.

-Sia Lazio che Inter hanno trovato il gol in tutte le ultime sei sfide giocate in Serie A.

-La Lazio non subisce gol da cinque trasferte di campionato – mai i biancocelesti hanno fatto meglio nel massimo torneo – solo tre squadre nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) hanno registrato più clean sheet consecutivi fuori casa in Serie A.

-L’Inter ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe di Serie A, senza segnare neanche una rete: mai nella sua storia ha registrato più sconfitte interne consecutive in una singola stagione nella competizione.

Pronostico Inter-Lazio 30/04/2023: probabili formazioni e ultime dai campi

Inzaghi tira un sospiro di sollievo: Barella e Calhanoglu sono ok, ma il turco potrebbe far riassorbire l’affaticamento dalla panchina. Lautaro e Lukaku davanti. Nella Lazio Immobile si avvicina a un rientro da titolare. Ok dietro Casale-Romagnoli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Skriniar

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Comparazione quote e scommesse su Inter-Lazio

PRONOSTICO: GOL SI @1.95

