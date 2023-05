Atalanta-Spezia, è il match di calcio, che si gioca per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, allo stadio Gewiss di Bergamo, mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 18. Pronostici Serie A: Atalanta-Spezia del 3 maggio 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per questo match e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atalanta arriva a questa gara interna contro lo Spezia in piena corsa per un posto in Champions League nella prossima stagione. Gli uomini allenati dal tecnico Gian Piero Gasperini, sono al settimo posto in classifica con 55 punti, a meno 2 punti dal 4 posto, ora occupato da tre squadre, Inter, Milan e Roma e vengono da due vittorie consecutive conquistate contro Roma e Torino.

Lo Spezia si presenta a Bergamo in piena lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B. I bianconeri sono stati infatti raggiunti dal Verona a 27 punti, a meno 4 dal Lecce. Nelle ultime 5 partite di Serie A giocate sono arrivati sono 3 punti, frutto di 3 pareggi e delle sconfitte interne subite contro Monza a Lazio.

Le probabili formazioni di Atalanta-Spezia

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Boga; Hojlund. Allenatore Gian Piero Gasperini.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Ekdal, Bourabia, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde. Allenatore Leonardo Semplici.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono la vittoria dei neroazzurri nettamente favorita. Segno 1 offerto vincente a quota 1.40, sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio pagato 5 volte la posta giocata, la vittoria esterna dello Spezia pagata a quota 7.50.

Pronostici Serie A: Atalanta-Spezia del 3 maggio 2023

Partita molto importante sia in chiave Europa, sia per non retrocedere, quella tra Atalanta e Spezia. La squadra di casa è in forma e viene da due vittorie consecutive, lo Spezia invece non è in un buon momento di forma e non vince da molte giornate. Pronostico 1

