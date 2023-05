Mercoledì 3 maggio 2023, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Sassuolo, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di calcio in Serie A. Lazio-Sassuolo Serie A, pronostico, quote e probabili formazioni per questa partita di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa della Lazio, arriva a questo match casalingo contro il Sassuolo, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Gli uomini allenati dal tecnico Maurizio Sarri, sono al secondo posto in classifica con 61 punti, uno in più della Juventus e 4 su Inter, Milan e Roma. Nelle ultime due partite giocate in campionato sono arrivate due sconfitte, subite contro Torino e Inter.

Il Sassuolo arriva nella capitale per questo match contro la Lazio, all’undicesimo posto in classifica con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. Nelle ultime 5 gare di campionato giocate, gli emiliani hanno raccolto 7 punti, frutto di due vittorie, due sconfitte e del pareggio ottenuto in casa contro il Torino per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Antonio, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker premiano ampiamente la vittoria interna della Lazio. Segno 1 offerto vincente a quota 1.65 su Goldbet e a quota 1.67 su Sisal, il pareggio bancato a 3.90, la vittoria esterna del Sassuolo paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico Lazio-Sassuolo Serie A

La Lazio dopo due passi falsi deve tornare a vincere in campionato e conquistare punti per blindare il secondo posto in classifica che vale un posto in Champions League la prossima stagione, il Sassuolo non ha nessun problema di classifica e verrà a Roma a giocare a viso aperto. Pronostico 1

