Pronostici Serie A Napoli vince lo scudetto. L’attesa è finita, dopo 33 anni i partenopei tornano a vincere il campionato di calcio italiano di Serie A. Si tratta del terzo scudetto nella storia del Napoli, un titolo in cui pochi credevano ad inizio stagione (e anche per il 2023-24 il Napoli è favorito).

Pronostici Serie A Napoli vince lo scudetto: 1-1 a Udine

Con il pareggio per 1-1 alla Dacia Arena contro l’Udinese il Napoli chiude finalmente il discorso scudetto. La rete che vale il punto decisivo non poteva che portare la firma di Victor Osimhen.

Il nigeriano è stato il vero e proprio trascinatore della squadra insieme al georgiano Kvaratskhelia, grande rivelazione di questo campionato. Da evidenziare anche l’apporto fornito anche da Kim, che non ha fatto mai rimpiangere Koulibaly. A Spalletti va il grande merito di aver ricostruito insieme al ds Giuntoli una formazione in grado di vincere un tricolore, inatteso alla vigilia e che mancava da 33 anni.

Rimangono aperte le corse per la salvezza e per la top-4 che vale la Champions League. Grazie al 2-0 ottenuto contro il Sassuolo, la Lazio torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive mantenendo la seconda piazza, posizione che permette ai biancocelesti di vedere vicino il ritorno in Champions League, opzione offerta @1,15 su Planetwin365, seguito in quota dall’Inter, alla terza vittoria consecutiva e offerta @1,55. Balzo in avanti anche per gli altri nerazzurri dell’Atalanta, anche loro vincenti da tre giornate, il cui piazzamento nella top-4 è sceso @2,75, ma sempre in ritardo su Milan e Roma, fermate sul pari mercoledì sera rispettivamente dalla Cremonese e dal Monza, proposte in Champions League @1,78 e @2,25 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie A Napoli vince lo scudetto: partenopei favoriti anche per il prossimo anno

Diamo subito uno sguardo alle prime quote antepost Sisal per il prossimo scudetto. Anche per la stagione di Serie A 2023-24 il Napoli @3.00 apre da favorito, con la Juventus @3.50 che torna ad essere la principale avversaria in campionato, molto vicina nelle quote.

Un pò più staccate le milanesi con l’Inter @4.50 e il Milan @6.00 mentre la Roma si gioca @9 volte la posta. Con la Lazio @16.00 e l’Atalanta @33.00 si sale in doppia cifra, poi c’è la Fiorentina @100 e il sorprendente Monza @200, assieme al Torino.

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.