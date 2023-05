Domenica 7 maggio, è in programma allo stadio Olimpico, il match tra i padroni di casa del Torino, che ospitano il Monza, partita valida per trentaquattresima giornata in Serie A. Pronostico Torino-Monza, quote scommesse e probabili formazioni per questo incontro di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Torino, arriva a questa partita in casa contro il Monza, con 45 punti in classifica, stessi punti della squadra brianzola e del Bologna. Gli uomini allenati dal tecnico Ivan Juric, sono reduci dalla bella vittoria esterna per 2 a 0 ottenuta a Genova contro la Sampdoria.

Il Monza arriva in Piemonte, in formissima, con 11 punti raccolti nelle ultime 5 giocare giocate in Serie A, frutto di tre vittorie e dei pareggi ottenuti in trasferta contro l’Udinese per 2 a 2 e il pareggio interno contro la Roma per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Torino-Monza

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Ilic, Ricci, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Pessina, Rovella, C. Augusto; Colpani; Mota, Caprari

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è il Torino la squadra con più probabilità di vittoria. Segno 1 offerto a quota 2, sia su Starcasinò che su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.30, il successo esterno del Monza paga 4 volte la posta giocata.

Pronostico Torino-Monza

Partita che verrà giocata a viso aperto quella tra Torino e Monza, due formazioni che hanno una buona classifica e non hanno obiettivi da conquistare se non quello di divertirsti. Pronostico 1X

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione