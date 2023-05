Lunedì 8 maggio 2023, alle ore 18.30, allo stadio Carlo Castellani, i padroni di casa dell’Empoli ospitano la Salernitana, per una partita valida per il trentaquattresimo turno in Serie A. Pronostico Empoli-Salernitana di Serie A del 8 maggio 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per questo match, il nostro pronostico e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Empoli, arriva a questo match casalingo contro la Salernitana, al 15 posto in classifica con 35 punti, stessi punti della formazione ospite e con 8 punti di vantaggio sulla zona salvezza ora occupata da Verona e Spezia. Nell’ultimo turno di Serie A giocato, gli uomini allenati da Mister Paolo Zanetti, hanno battuto in casa il Bologna per 3 a 1.

La Salernitana arriva a questa trasferta in Toscana, dopo una striscia di 6 risultati utili consecutivi, frutto di ben 5 pareggi e del prezioso successo ottenuto in casa contro il Sassuolo per 3 a 0, che ha allontanato i Campani dalla zona calda della classifica.

Le probabili formazioni di Empoli-Salernitana

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Sambia; Maggiore; Botheim, Dia

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una leggera preferenza per la vittoria interna della squadra di casa. Segno 1 offerto vincente a quota 2 su FantasyTeam e a quota 2.05 su Sisal, il pareggio bancato a 3.10, la vittoria esterna pagata a quota 3.60.

Pronostico Empoli-Salernitana di Serie A del 8 maggio 2023

Un punto a testa potrebbe accontentare le due squadre, che sono a pari punti in classifica e si allontanerebbero sempre di più dalla zona calda della classifica. Pronostico X

