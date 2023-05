Pronostici Serie A 34a giornata. Nel turno infrasettimanale il Napoli ha vinto lo scudetto, ma il campionato rimane apertissimo per la corsa alla salvezza, e soprattutto per la Champions League, con i riflettori puntati sul big match Milan-Lazio.

Pronostici Serie A 34a giornata: probabili formazioni, statistiche, tips

Milan-Lazio, big match in quota Champions

Probabili Formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cataldi, Vecino

Statistiche

-La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A: 59 su 159 sfide (completano il quadro 69 successi rossoneri e 31 vittorie biancocelesti) – l’ultimo pareggio tra le due formazioni risale però al 25 novembre 2018.

-Considerando gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica in questa Serie A, soltanto il Napoli (24 in 11 match) ha guadagnato più punti di Lazio (21 in 11 sfide) e Milan (15 in 10 gare).

-Il ruolino di marcia della Lazio di Sarri ha portato i biancocelesti a ottenere 25 punti nelle ultime 11 giornate (8V, 1N, 2P), più di ogni altra squadra nello stesso periodo.

La Lazio è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (11 in 16 gare fuori casa).

TIPS: UNDER 2,5 @1.67

Roma-Inter, altro big match per la Champions sull’asse Roma-Milano

Probabili Formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: Celik

Indisponibili: Belotti, El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Gosens, Skriniar

Statistiche

-La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella sua storia in Serie A: 75 in 179 sfide, completano il quadro 54 pareggi e 50 successi giallorossi.

-L’Inter è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N), l’unico successo giallorosso nel periodo risale però alla gara d’andata dello scorso 1 ottobre.

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque trasferte contro la Roma in campionato (2V, 3N).

-Considerando le sfide tra le squadre attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti (nove), segnato meno reti (nove) e perso più volte (sei).

-La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti in gare casalinghe nel 2023 in Serie A: 22 in 9 match interni (7V, 1N, 1P), registrando ben sette clean sheet nel periodo.

TIPS: INTER DOPPIA CHANCE X2 @1.37

Cremonese-Spezia, partita da Gol/Gol

Probabili Formazioni

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Benassi; Okereke, Ciofani. All. Ballardini

Squalificati: Quagliata, Pickel

Indisponibili: Tsadjout

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Gyasi, Shomurodov, Verde. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Nzola, Zovko, Zurkowski

Statistiche

-La Cremonese ha vinto cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro lo Spezia tra Serie B e Coppa Italia (1N), mantenendo la porta inviolata in tutte le ultime cinque.

-Lo Spezia non ha segnato in quattro delle ultime cinque partite contro squadre neopromosse in Serie A (3N, 2P)

-Solo il Verona (30) ha incassato più gol in gare casalinghe rispetto alla Cremonese in questo campionato: 26, al pari proprio dello Spezia.

-Lo Spezia è la squadra che attende da più turni la vittoria in questa Serie A (sette); inoltre quella ligure è anche una delle tre formazioni, al pari di Atalanta e Sampdoria, a concedere reti da più turni di fila nel torneo (otto).

TIPS: GOL SI @1.86

Atalanta-Juventus, la Dea ci prova per la Champions

Probabili Formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hateboer, Højlund, Lookman, Palomino, Ruggeri, Vorlicky

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: Paredes

Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge

Statistiche

-Atalanta e Juventus hanno pareggiato in 43 dei loro 121 precedenti in Serie A, completano 65 successi bianconeri e 13 vittorie dei nerazzurri.

-L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro la Juventus in campionato (2V, 4N).

-L’Atalanta è la squadra che ha ottenuto più punti in Serie A nelle ultime sette giornate (16) e in particolare ha vinto gli ultimi tre incontri più recenti.

-La Juventus ha perso quattro delle ultime sei gare di Serie A contro avversarie nelle prime sette posizioni in classifica a inizio giornata (1V, 1N).

-La Juventus ha perso sei delle 16 trasferte di questo campionato (7V, 3N).

TIPS: DOPPIA CHANCE ATALANTA 1X @1.40

Torino-Monza, i brianzoli non vogliono fermarsi

Probabili Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Vojvoda, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: Singo

Indisponibili: Aina, Radonjic, Vieira, Zima

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Statistiche

-Il Monza ha vinto soltanto una delle 21 partite giocate contro il Torino tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (7N, 13P).

-Grazie a quattro successi e un pareggio, il Torino può rimanere imbattuto in tutte le partite giocate contro avversarie neopromosse in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2016/17 (4V, 2N).

-Il Torino non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1N, 3P).

-Solo il Napoli (25) ha ottenuto più punti in trasferta del Monza (18) in Serie A nel 2023: per i brianzoli cinque vittorie, tre pareggi e appena una sconfitta.

-Il Monza è la seconda squadra negli ultimi 90 anni a non aver pareggiato 0-0 nessuno dei primi 30 incontri giocati in Serie A (33 al momento per i brianzoli), dopo il Benevento (che arrivò a 47 gare, in due stagioni differenti, prima del primo pareggio a reti bianche).

TIPS: DOPPIA CHANCE MONZA X2 @1.86 (RISULTATO ESATTO 0-0 @8.50)

Napoli-Fiorentina, passerella partenopea

Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Squalificati: Martinez Quarta

Indisponibili: Sirigu

Statistiche

-La Fiorentina è imbattuta nelle ultime due gare di Serie A contro il Napoli (1N, 1P).

-Il Napoli ha segnato una media di 2.3 gol a partita nelle ultime otto gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, trovando nel parziale cinque successi (1N, 2P) e tenendo la porta inviolata quattro volte nel parziale.

-Napoli che ha vinto solo una delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2N, 2P).

-Il Napoli ha vinto lo Scudetto a distanza di 33 anni dal suo precedente, il 29 aprile 1990. Un’attesa seconda soltanto a quella avuta dalla Roma tra la conquista del titolo nel 1942 e nel 1983 in Serie A (41 anni).

-La Fiorentina ha subito esattamente tre gol in ciascuna delle ultime due trasferte di campionato (2-3 contro il Monza e 3-3 contro la Salernitana).

-La Fiorentina è l’avversaria contro cui l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha pareggiato più incontri in Serie A da tecnico: 10, in 25 precedenti – completano 11 successi e quattro sconfitte. Luciano Spalletti è diventato l’allenatore più “anziano” a vincere uno Scudetto nella storia della Serie A a girone unico (64 anni e 58 giorni).

-Victor Osimhen ha eguagliato George Weah (entrambi 46 gol) al 1° posto dei migliori marcatori africani nella storia della Serie A.

TIPS: OVER 2.5 @1.80

Lecce-Verona, delicata sfida salvezza

Probabili Formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pongracic

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Henry, Hrustic, Lasagna

Statistiche

-Il Verona è imbattuto da sei gare di Serie A contro il Lecce (4V, 2N) e in particolare ha vinto tutte le tre più recenti senza subire gol.

-Il Lecce ha trovato il successo solo in una delle sette gare interne giocate nel girone di ritorno di questo campionato (2N, 4P), proprio nella più recente (1-0 contro l’Udinese).

-Il Lecce non ha trovato il successo in ben otto delle 10 sfide di questa Serie A contro avversarie con meno punti in classifica dei pugliesi a inizio giornata (4N, 4P).

-Il Verona è l’unica squadra a non aver ottenuto alcun successo finora in trasferta nei 10 grandi campionati europei in corso (7N, 9P).

-Verona e Lecce sono, insieme allo Spezia, le tre squadre che hanno segnato meno reti in questa Serie A nel corso dell’ultima mezzora di gioco, sei marcature ciascuna.

TIPS: NESSUN GOL DOPO IL MINUTO 69:59 @1.83

Empoli-Salernitana, sfida equilibrata (occhio ai gol)

Probabili Formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Winter

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Sambia, Vilhena, Coulibaly, Mazzocchi; Dia, Kastanos; Piatek. All. Sousa

Squalificati: Bradaric

Indisponibili: Candreva, Crngoj, Fazio, Gyomber, Valencia

Statistiche

-Il bilancio tra Empoli e Salernitana è in perfetto equilibrio in Serie A, grazie a un successo per parte e tre pareggi; in queste sfide, nessuna delle due formazioni è riuscita a tenere la porta inviolata.

-La Salernitana è imbattuta in due trasferte contro l’Empoli in Serie A (1V, 1N); entrambe le formazioni hanno trovato il gol in queste due sfide (sette reti totali: 3.5 di media a match).

-L’Empoli ha vinto tutte le ultime tre gare di Serie A giocate di lunedì, senza subire reti.

-La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime cinque trasferte di Serie A e può diventare la terza squadra nell’era dei tre punti a vittoria a registrare sei “X” consecutive fuori casa, dopo l’Inter (tra ottobre e dicembre 2004) e la Lazio (tra gennaio e marzo 2016).

-La Salernitana è imbattuta da 10 incontri di Serie A (2V, 8N), nello stesso periodo (dal 26 febbraio) solo Manchester City e Bayer Leverkusen oltre ai granata non hanno perso neanche una volta nei cinque grandi campionati europei.

TIPS: PAREGGIO @3.20 (GOL SI @1.80)

Udinese-Sampdoria. Mal di trasferta e difesa colabrodo per i blucerchiati

Probabili Formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Zeegelaar; Pereyra; Beto. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Pafundi, Success, Udogie

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Murillo, Nuytinck; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic

Squalificati: Amione

Indisponibili: Audero, Conti, De Luca, Leris, Pussetto

Statistiche

-L’Udinese ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Sampdoria.

-La Sampdoria è la squadra contro cui l’Udinese ha realizzato più gol in Serie A (119).

-L’Udinese non ha trovato la vittoria in cinque delle ultime 10 sfide di Serie A contro avversarie che si trovavano nell’ultima posizione in classifica a inizio giornata (4N, 1P).

-La Sampdoria ha subito una media di 3.3 gol a partita nelle ultime quattro trasferte di Serie A e, sempre fuori casa, non trova il successo dal 4 gennaio 2023 (2-1 sul Sassuolo), da allora ha ottenuto due pareggi e sei sconfitte.

-L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sei gare di campionato (2N, 3P): 3-0 contro la Cremonese il 23 aprile – quello è stato anche l’unico match nel periodo in cui ha mantenuto la porta inviolata.

-Nessuna squadra ha guadagnato più punti dell’Udinese in questa Serie A grazie a gol segnati dal 75’ minuto di gioco in avanti (12, come il Napoli).

TIPS: OVER 2.5 @1.90

Sassuolo-Bologna, derby emiliano a chiudere il turno di campionato

Probabili Formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi

Squalificati: Pinamonti, Zortea

Indisponibili: nessuno

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Sansone, Soriano, Soumaoro

Statistiche

-Il Sassuolo ha vinto quattro dei sette più recenti incontri in Serie A contro il Bologna (1N, 2P).

-Il Bologna è andato a segno in tutte le otto trasferte giocate in Serie A contro il Sassuolo.

-Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei degli ultimi otto derby contro avversarie dell’Emilia-Romagna in Serie A (4V, 2N), perdendo tuttavia due dei tre più recenti (1V), in entrambe le occasioni contro il Bologna.

-Il Bologna ha perso le ultime due trasferte di campionato. Il Sassuolo invece ha vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe, pareggiando la restante del parziale.

-Solo il Troyes (25) ha perso più punti da situazioni di vantaggio del Bologna in questa stagione nei cinque grandi campionati europei (24, alla pari del Leicester).

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.00

