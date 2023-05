Quote Serie A 9 maggio 2023. Con lo Scudetto già vinto dal Napoli, il campionato di calcio italiano mantiene alta l’attenzione grazie alla corsa Champions League. L’ultimo turno giocato sull’asse Milano-Roma sorride a Inter e Milan che fanno un balzo in avanti forse decisivo. Vediamo anche la situazione per la retrocessione.

Statistiche Calcio Serie A

L’ultimo turno di campionato ha regalato solo 1 Over 2.5 in 10 partite. Anche chi ha giocato su Gol SI non è stato ripagato, con sole 3 partite in cui entrambe le squadre sono andate a segno. Ecco il riassunto dei dati statistici di Serie A.

Quote Serie A 9 maggio 2023: Inter e Milan favorite per la Champions

Doveva essere un weekend chiave nella lotta per la prossima Champions League, con tre scontri diretti in cui erano impegnate le formazioni dal secondo al settimo posto in classifica, e così è stato, soprattutto per le due milanesi, Milan e Inter, capaci di battere con un doppio 2-0 rispettivamente Lazio e Roma.

Soprattutto la formazione di Inzaghi, alla quarta vittoria consecutiva in Serie A, vede da vicino la qualificazione in Champions data @1,25, mentre si gioca @1,45 il terzo piazzamento consecutivo tra le prime quattro per i rossoneri.

Nonostante la sconfitta è invece ben salda la posizione della Lazio, vista tra le prime quattro posizioni @1,20 mentre dopo gli ultimi risultati è sempre più difficile il ribaltone di Roma e Atalanta, offerte @2 e @4 volte la posta.

Quote Serie A 9 maggio 2023: Retrocessione e possibili promosse dalla Serie B

Le quote antepost per la retrocessione condannano la Cremonese @1.05 ma rischia anche lo Spezia @1.45 con la Sampdoria già data per spacciata. Messe meglio Verona @3.25 e Lecce @3.50. Chi potrà salire dalla cadetteria?

Mancano solo due giornate al termine della stagione regolare di Serie B, e poi sarà tempo di playoff per conquistare l’ultimo posto in Serie A dopo le promozioni già certe di Frosinone e Genoa. Secondo gli esperti sono Bari, Cagliari e Parma le squadre favorite per centrare l’obiettivo: i pugliesi sono leggermente avanti, con la quota @2,75, seguiti dai sardi, la cui promozione si gioca @3,50, e dagli emiliani, @3,50.

Le tre formazioni sono già certe della partecipazione ai playoff; anche il Sudtirol è nella stessa situazione, e la storica promozione in Serie A paga @7 volte la posta giocata. Per gli ultimi due posti nei playoff, sono otto le squadre in gioco. Tra queste, a quota @8 si gioca la promozione di Pisa, Palermo e Ascoli, mentre quella del Venezia si attesta @9.

Prossimo turno: Inter-Sassuolo la sfida più interessante

Venerdì 12 maggio inizia la 35a giornata di Serie A con l’anticipo Lazio-Lecce, sfida per niente scontata visto che la squadra di Sarri cerca punti per la Champions, ma anche i salentini hanno bisogno di punti per la salvezza. Le quote spingono però la Lazio @1.70 favorita all’Olimpico, e appoggiata dal 55% delle prime puntate su Planetwin365.

Al sabato 3 partite, si inizia con Salernitana-Atalanta e Spezia-Milan, anche se lo scontro più atteso si gioca di sera a San Siro, con Inter-Sassuolo. Tra le squadre in corsa per la top-4 l’Inter sembra quella più in forma, ma la formazione di Inzaghi è anche quella che è attesa alla sfida più difficile contro i neroverdi che però si giocano @6.20 per il successo in trasferta mentre l’Inter è data @1.44 e appoggiata da ben il 66% delle puntate.

Alla domenica altre 4 partite, ad iniziare dal lunch match Verona-Torino. Altra passerella per i partenopei campioni d’Italia impegnati in Brianza per Monza-Napoli. Subito dopo Bologna-Roma, trasferta delicata per i giallorossi visto che i padroni di casa stanno giocando un ottima stagione e sono dati @3.05 per la vittoria. La Roma è offerta @2.40 e non è da escludere anche il Pareggio @3.05 appoggiato dalla bellezza del 31% degli scommettitori (30% sul Bologna e il 39% sulla vittoria per la formazione di Mouinho).

In serata Juventus-Cremonese che secondo le quote @1.37 sembra solo una formalità per i bianconeri appoggiati dal 69% degli scommettitori. Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì: Sampdoria-Empoli.

