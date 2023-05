Per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, sabato 13 maggio 2023, alle ore 18, si gioca il match tra i padroni di casa dello Spezia che ospitano il Milan. Pronostico Spezia-Milan di Serie A, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Lo Spezia arriva a questa importantissima partita casalinga contro il Milan, in lotta per non retrocedere in Serie B. Infatti i liguri sono fermi a 27 punti in classifica, con 3 punti da recuperare al Verona e 4 al Lecce e con 3 punti di vantaggio sulla Cremonese, quando mancano sono 4 partite al termine del campionato.

Nelle ultime 5 giornate di Serie A giocate, gli uomini allenati dal tecnico Leonardo Semplici, hanno raccolto solo 1 punto, frutto di 4 sconfitte e del pareggio ottenuto a Genova contro la Sampdoria per 1 a 1.

Il Milan si presenta a La Spezia, al quinto posto in classifica con 61 punti, a meno due punti dall’Inter quarta e meno 3 punti dalla Lazio terza forza del campionato. I rossoneri vengono dalla sconfitta subita nel derby di Champions League per 3 a 0 contro l’Inter. In campionato i rossoneri sono reduci dalla vittoria interna ottenuta per 2 a 0 contro la Lazio.

Le probabili formazioni di Spezia-Milan

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolau; Ekdal, Esposito, Bourabia; Agudelo, NZola, Gyasi. Allenatore Leonardo Semplici

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Ballò-Tourè; Vranckx, Pobega; Messias, De Ketelaere, Rebic; Origi. Allenatore Stefano Pioli

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono il Milan favorito per la vittoria della partita. Segno 2 offerto vincente a quota 1.85 su Goldbet e a quota 1.90 su Sisal, il pareggio giocato a 3.50. mentre la vittoria interna dello Spezia è inserita in lavagna a quota 4.25.

Pronostico Spezia-Milan di Serie A

Partita molto delicata quella tra Spezia-Milan. I padroni di casa devono per forza muovere la classifica se vogliono rimanere in corsa per la salvezza, il Milan deve invece vincere per continuare la sua corsa per un posto nella prossima Champions League. Pronostico X2

