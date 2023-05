Per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio in Serie A, domenica 14 maggio, alle ore 20.45, si gioca il match tra i padroni di casa della Juventus che ospitano la Cremonese. Pronostici Serie A: Juventus-Cremonese, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Juventus arriva a questa partita casalinga contro la Cremonese, al secondo posto in classifica con 66 punti, 2 di vantaggio sulla Lazio terza e 4 punti sopra all’Inter quarta, ma sempre in attesa di capire cosa succederà con la penalizzazione dovuta al caso plusvalenze.

In campionato la Juventus viene dalla bella vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta per 2 a 0, mentre giovedì è arrivato il pareggio 1 a 1 nella gara di andata giocata a Torino contro il Siviglia, gara valida per l’andata delle semifinali di Europa League.

La Cremonese si presenta in Piemonte, al penultimo posto in classifica con 24 punti, a meno 3 dallo Spezia e a 6 punti di distanza dal Verona, ultima squadra salva dalla zona retrocessione. La Cremonese è reduce dalla vittoria interna ottenuta per 2 a 0 contro lo Spezia.

Le probabili formazioni di Juventus-Cremonese

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Galdames, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è nettamente favorita la vittoria della Juventus. Segno 1 bancato a quota 1.36 sia su Sisal che su FantasyTeam, il pareggio bancato a quota a quota 4.80, la vittoria della Cremonese in trasferta paga 9 volte la posta giocata.

Pronostici Serie A: Juventus-Cremonese

La Juventus deve vincere per continuare a sognare un posto in Champions League la prossima stagione, caso plusvalenze permettendo, la Cremonese deve vincere per rimanere in corsa per la salvezza. Pronostico 1-2

