Il posticipo della trentacinquesima gionata di Serie A è in programma lunedì 15 maggio 2023, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, tra i padroni di casa della Sampdoria che ospitano l’Empoli. Sampdoria-Empoli, pronostico e quote scommesse per il posticipo di Serie A.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Sampdoria ormai retrocessa in Serie B, arriva a questo match casalingo contro l’Empoli, ultima in classifica con 17 punti e reduce da tre sconfitte consecutive, subite contro Fiorentina, Torino e Udinese.

L’Empoli arriva a Genova, ormai salvo con 38 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte e viene da due belle vittorie interne conquistate contro Bologna e Salernitana.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Empoli

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Murillo, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Winks, Rincon Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehei, Ismajili, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Baldinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria in trasferta dell’Empoli. Segno 2 bancato a quota 2.20 su Goldbet e a quota 2.25 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria interna della Sampdoria offerta a quota 3.30

Pronostico Sampdoria-Empoli

Partita senza nulla da dite quella tra Sampdoria e Empoli. La Samp è ormai retrocessa e giocherà una partita per onorare le ultime partite in Serie A, l’Empoli è ormai salvo. Pronostico 1X

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione