L’anticipo della trentaseiesima giornata giornata di campionato in Serie A, vede affrontarsi venerdì 19 maggio 2023, alle ore 20.45, allo stadio Mapei di Reggio Emilia, i padroni di casa del Sassuolo ospitano il Monza. Pronostico Sassuolo-Monza, scopri le quote offerte dai bookmaker per l’anticipo di Serie A, le probabili formazioni e il possibile risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Sassuolo arriva a questa partita interna di calcio contro il Monza, al tredicesimo posto in classifica con 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte e reduce dalla sconfitta subita per 4 a 2 in trasferta a Milano contro l’Inter.

Il Monza, allenato dal tecnico Raffaele Palladino, si presenta a Sassuolo forte dell’ottavo posto in classifica con 49 punti, a pari merito con Torino e Fiorentina e viene dalla bella vittoria ottenuta in casa per 2 a 0 contro i campioni d’Italia del Napoli.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Monza

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlić, G. M. Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime López, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Defrel. Allenatore Dionisi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. Allenatore Palladino

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker prevedono una partita molto equilibrata. Segno 1 giocato a quota 2.15, il pareggio offerto a quota 3.50 su Starcasinò e a quota 3.55 su Sisal, mentre la vittoria esterna dei brianzoli è inserita in lavagna a quota 3.20.

Pronostico Sassuolo-Monza

Partita senza nulla in palio quella tra Sassuolo e Monza, se non quella di raccogliere punti per migliorare ulteriormente la classifica. Il Sassuolo non è in forma e ha raccolto solo 4 punti nelle ultime 5 gare di Serie A giocate, discorso opposto per il Monza, in super forma e con 11 punti raccolti nelle ultime 5 partite giocate. Pronostico X2

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 1-2 /2-3

