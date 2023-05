Sabato 20 maggio 2023, alle ore 18 e in programma il match tra Atalanta e Verona, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Atalanta-Verona, pronostico, risultato esatto e quote scommesse per questa partita di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta, arriva a questa partita interna contro il Verona settima in classifica con 58 punti e ormai staccata per la lotta per un posto nella prossima Champions League. Gli uomini allenati dal tecnico Gian Piero Gasperini, infatti hanno perso due partite di fila, contro Juventus e Salernitana possono ambire ad un posto in Europa League o Conference League

Discorso opposto per il Verona, in piena bagarre per salvarsi dalla retrocessione in Serie B. I gialloblù sono fermi con 30 punti in classifica, a pari merito con lo Spezia e staccati di 2 punti dal Lecce. Nell’ultimo turno di Serie A giocato è arrivata la sconfitta interna per 1 a 0 ad opera del Torino.

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ederson; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hein, Ceccherini; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni

Quote offerte dai bookmaker

La vittoria dell’Atalanta è nettamente favorita nelle quote offerte dai bookmaker. Segno 1 offerto vincente a quota 1.53 su Sisal e a quota 1.55 su Starcasinò, il pareggio giocato a quota 4.20, la vittoria esterna del Verona bancata a quota 5.80.

Pronostico Atalanta-Verona

La squadra bergamasca deve vincere per centrare un posto in Europa nella prossima stagione, il Verona deve fare punti per non retrocedere nel campionato cadetto. Pronostico 1X

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto cambattuta. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-0 / 1-1 /2-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.