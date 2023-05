Domenica 21 maggio alle ore 15, è in programma il match tra i padroni di casa del Torino che ospitano la Fiorentina, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Pronostico Torino-Fiorentina, quote scommesse, probabili formazioni e risultato esatto per questa partita di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Torino arriva a questa partita casalinga contro la Fiorentina, ottavo in classifica con 49 punti, a pari merito proprio con la squadra viola e il Monza del presidente Silvio Berlusconi. I granata sono reduci dalla bella vittoria esterna ottenuta per 1 a 0 sul difficile campo di Verona.

La Fiorentina arriva in Piemonte con 49 punti, frutto di 13 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte e reduce dalla bella vittoria ottenuta in casa contro l’Udinese per 2 a 0, con le reti messe a segno da Castrovilli e Bonaventura.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Duncan, Gonzalez, Bonaventura, Kouame, Jovic. (Allenatore: Italiano.)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Adopo, Vojvoda, Miranchuk, Vlasic, Sanabria. (Allenatore: Juric.)

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker si preannuncia una partita molto tirata ed equilibrata. La vittoria del Torino è offerta a quota 2.25, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio si gioca a quota 3.20, la vittoria esterna della Fiorentina offerta a quota 3.30.

Pronostico Torino-Fiorentina

Due squadre che non hanno problemi di classifica e che giocheranno a viso aperto è questo il pronostico che ci aspettiamo per il match tra Torino e Fiorentina. Pronostico 1X

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita molto incerta. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-1 / 2-1 / 1-0

