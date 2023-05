Il big match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, è in programma allo stadio Maradona, domenica 21 maggio 2023, alle ore 18 e vede i campioni d’Italia del Napoli, ospitare l’Inter. Pronostico e Risultato Esatto Napoli-Inter, big match di Serie A del 21/05/2023. Scopri le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli arriva a questa partita interna contro l’Inter da campione d’Italia, con 83 punti conquistati, frutto di 26 vittorie, 5 pareggi e sole 4 sconfitte, l’ultima subita nello scorso turno di campionato a Monza per 2 a 0. Per il Napoli sarà una semplice partita di fine stagione, non avendo più nulla da chiedere a questa strepitosa stagione in Serie A.

Discorso diverso per l’Inter, che è al terzo posto in campionato con 66 punti, con 5 punti di vantaggio sul Milan che è al quinto posto e in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. La squadra allenata da Simone Inzaghi, arriva poi dal derby vinto contro il Milan, che ha portato i neroazzurri a sfidare il Manchester City in finale di Champions League il prossimo 10 giugno.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono un partita molto incerta ed equilibrata, con un leggera preferenza per la vittoria estrana dell’Inter. Segno 2 proposto a quota 2.55 su Goldbet e a quota 2.60 su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.30, mentre la vittoria interna degli azzurri e quotata a 2.90.

Pronostico Napoli-Inter, big match di Serie A del 21/05/2023

Partita che vale esclusivamente per i neroazzurri, che devono conquistare punti per blindare l’accesso alla prossima stagione di Champions League. Il Napoli scenderà in campo per festeggiare con i propri tifosi la grandissima stagione di Serie A, ma senza molti stimoli. Pronostico X2

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita dove possano esserci anche tante reti. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 1-2 / 1-3 /0-2

