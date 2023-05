Per la trentaseiesima giornata di Serie A, lunedì 22 maggio 2023, alle ore 20.45, la squadra di casa dell’Empoli, ospita allo stadio Castellani, la Juventus. Pronostico Empoli-Juventus, risultato esatto e probabili formazioni per questo posticipo del campionato italiano di calcio.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Empoli arriva a questa partita casalinga contro la Juventus, ormai salvo visti i 39 punti conquistati, frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte, ed è reduce dal pareggio conquistato a Genova contro la retrocessa Sampdoria per 1 a 1.

La Juventus si resenta in Toscana, dopo la delusione per aver fallito l’accesso alla finale di Europa League, eliminata dopo i tempi supplementari dal Siviglia. Il campionato la Juventus è virtualmente al secondo posto in classifica, ma sempre in attesa del verdetto per il caso plusvalenze.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

Empoli (4-3-3): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Pjaca, Caputo, Cambiaghi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono i bianconeri nettamente favoriti per la vittoria di questa partita. Segno 2 bancato a quota 1.67 sia su Sisal che su Fantasyteam, il pareggio offerto a quota 3.80, la vittoria interna dell’Empoli è offerta a quota 5.25.

Pronostico Empoli-Juventus

Partita sulla carta favorevole alla Juventus, che in teoria è in lotta per conquistare un posto in Europa nella prossima stagione. L’Empoli salvo giocherà senza molti stimoli e con la testa già in vacanza. Pronostico 2

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di reti segnate. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-2 / 1-2 /1-3

