Pronostici Serie A 36a giornata. Analisi, ultime dai campi, probabili formazioni, migliore quote e un consiglio su tutte le partite del campionato di calcio italiano in campo dal 19 al 22 maggio 2023, con big match Napoli-Inter.

Pronostici Serie A 36a giornata: probabili formazioni, statistiche, tips

Sassuolo-Monza: neroverdi e brianzoli in grande forma

Probabili Formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Laurienté

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Colpani, Izzo

Statistiche

-Il Sassuolo è imbattuto nei due precedenti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro il Monza.

-Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultimo otto partite contro squadre neopromosse in Serie A (5V, 3N), vincendo entrambe le due più recenti (contro Lecce e Cremonese).

-Nel girone di ritorno di questo campionato Monza e Sassuolo hanno guadagnato gli stessi punti (27 in 16 giornate), solo Napoli (33), Juventus (31), Inter (29) e Lazio (28) hanno ottenuto più punti nello stesso periodo in Serie A.

-Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite casalinghe in campionato (4V, 2N).

-Il Monza è imbattuto da sette giornate di campionato (4V, 3N). Solo il Napoli (25) ha guadagnato più punti del Monza in trasferta (19) nel 2023 – i brianzoli hanno infatti ottenuto cinque successi, quattro pareggi e una sola sconfitta fuori casa (0-3 vs Salernitana, 26 febbraio) in questo anno solare.

-Nel 2023 il Monza è sia la squadra che ha perso meno partite in Serie A (tre su 20) sia una delle due ad aver pareggiato più match (nove, al pari della Salernitana).

TIPS: PAREGGIO @3.65

Cremonese-Bologna, squadre in direzioni opposte

Probabili Formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dessers

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kyriakopoulos, Soriano, Soumaoro

Statistiche

-Dopo aver perso le prime due sfide in Serie A contro il Bologna (nel 1929/30), la Cremonese è rimasta imbattuta nei successivi tre confronti nel massimo campionato tra il 1989/90 e il match d’andata (1V, 2N).

-Il 46% dei punti della Cremonese in questa stagione di Serie A sono arrivati a partire da aprile (11/24), percentuale record. Nel periodo i grigiorossi hanno guadagnato più punti (11 in otto match) del Bologna (10) in campionato.

-Il Bologna ha infilato una serie di sei match consecutivi senza alcuna vittoria (4N, 2P) in campionato per la prima volta dal periodo tra aprile-maggio 2021 (sette in quel caso).

-Il Bologna ha vinto solo due delle ultime nove sfide contro squadre neopromosse in Serie A (3N, 4P).

-La Cremonese è la squadra che ha segnato meno gol nei primi 45 minuti di gioco in questo campionato (10).

TIPS: DOPPIA CHANCE 1X @1.53

Atalanta-Verona. Ritorno al gol per la Dea

Probabili Formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Boga, Hateboer, Lookman, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Zapata

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Ngonge, Braaf; Djuric. All. Zaffaroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Hrustic, Lasagna, Magnani, Veloso, Verdi

Statistiche

-Dall’arrivo di Gian Piero Gasperini (2016/17), l’Atalanta ha vinto sei delle nove sfide contro il Verona in Serie A (1N, 2P). Il Verona ha però vinto le ultime due trasferte contro l’Atalanta in Serie A.

-L’Atalanta ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare, l’ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila senza realizzare alcun gol in Serie A risale al periodo tra settembre-ottobre 2014.

-Il successo per 1-0 contro il Lecce è stato il primo fuori casa per il Verona in questo campionato, i gialloblù potrebbero registrare due clean cheet di fila in trasferta in Serie A per la prima volta dal febbraio 2020.

-Da una parte l’Atalanta è la squadra che ha segnato più gol (30) nella mezz’ora centrale di gara – dal minuto 31 al minuto 60 -, dall’altra solo la Salernitana (25) ha subito più reti del Verona (20) nello stesso periodo di gioco.

-Da un lato il Verona è l’unica squadra che non ha ancora subito un gol su rigore nella Serie A 2022/23, dall’altro solo Napoli e Sassuolo (entrambi sette) hanno segnato più reti dell’Atalanta dal dischetto (sei).

-Duván Zapata (68 gol) è vicino ad eguagliare Cristiano Doni (69) al 1° posto dei migliori marcatori nella storia dell’Atalanta in Serie A. La prima doppietta casalinga di Duván Zapata in Serie A è arrivata contro il Verona, quando vestiva la maglia del Napoli il 18 maggio 2014 – quattro reti in totale per lui contro gli scaligeri nel torneo.

TIPS: ATALANTA OVER 1.5 GOL @1.66

Milan-Sampdoria, rossoneri in calo ma chiamati a vincere

Probabili Formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto

Statistiche

-Il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro la Sampdoria in campionato, ma i rossoneri non hanno vinto alcuna delle ultime tre partite contro squadre che ad inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni della classifica in Serie A (2N, 1P).

-Dopo una striscia di tre successi di fila lo scorso febbraio, il Milan ha vinto solo tre delle successive 11 partite di Serie A (5N, 3P); da inizio marzo, infatti, i rossoneri occuperebbero la 12ª posizione in classifica in campionato (14 punti, al pari della Salernitana).

-La Sampdoria è la squadra che ha guadagnato meno punti in trasferta in questa stagione di Serie A (nove in 17 match); nessuna formazione inoltre ha subito più gol dei blucerchiati fuori casa (36, al pari del Sassuolo).

-Il Milan è la formazione che ha segnato più gol nella prima mezz’ora di gioco nella Serie A 2022/23 (18), incluse le sue ultime reti messe a segno (entrambe contro la Lazio).

-Con Rafael Leão in campo il Milan ha vinto il 49% della partite in questa stagione tra tutte le competizioni (22/45), segnando 1.5 gol in media – senza il portoghese invece i rossoneri hanno perso tutte le 4 gare, realizzando 0.5 reti di media.

TIPS: VITTORIA MILAN @1.22

Lecce-Spezia. Grande equilibrio nei precedenti

Probabili Formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Squalificati: Banda

Indisponibili: Pongracic, Hjulmand

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Shomurodov. All. Semplici

Squalificati: Amian

Indisponibili: Bastoni, Beck, Holm, Maldini, Moutinho, Sala, Zovko

Statistiche

-Grande equilibrio nelle 17 sfide tra Lecce e Spezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: cinque vittorie a testa e sette pareggi, incluso il match d’andata di questo campionato, terminato 0-0 lo scorso 8 gennaio.

-Nelle ultime 12 giornate, Lecce (cinque) e Spezia (11, al pari dell’Empoli) sono due delle quattro squadre ad aver guadagnato meno punti in Serie A – tra di loro la Sampdoria (a quota sette).

-Lecce e Spezia sono le uniche due squadre a non aver ancora segnato alcun gol nei minuti di recupero finali di questa stagione di Serie A.

TIPS: PAREGGIO @3.20

Torino-Fiorentina, i viola hanno raggiunto la finale di Conference League

Probabili Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Pellegri. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Miranchuk, Radonjic, Sanabria

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Ranieri, Martinez Quarta, Terzic; Barak, Mandragora, Duncan; Kouamé, Jovic, Saponara. All. Italiano

Squalificati: Bonaventura

Indisponibili: Sirigu

Statistiche

-Il Torino ha vinto le ultime due gare di Serie A contro la Fiorentina. Dopo una serie di 16 incontri consecutivi di campionato in cui la Fiorentina ha sempre trovato la rete contro il Torino, i viola non sono andati a segno nelle due partite più recenti contro i granata.

-Il Torino è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (4V, 5N).

-Il prossimo sarà il 100° punto per Ivan Juric in Serie A con il Torino: al momento sono 73 le sue panchine con i granata nella competizione e potrebbe diventare il secondo tecnico più veloce a raggiungere questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Walter Mazzarri (che ha impiegato appena 62 incontri per totalizzare 100 punti).

TIPS: TORINO @2.00

Napoli-Inter, big match al Maradona

Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lozano, Mario Rui

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan, Skriniar

Statistiche

-L’Inter ha vinto sei delle ultime nove gare di campionato contro il Napoli (2N, 1P).

-Il Napoli è la squadra che ha vinto più incontri in questo campionato contro le avversarie attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, ben otto su 11 (3P).

-L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di campionato con un punteggio complessivo di 18-3.

-Il Napoli ha raccolto appena 12 punti in campionato nelle otto gare giocate da inizio aprile (3V, 3N, 2P).

-Victor Osimhen ha segnato 23 gol in questo campionato, solo tre giocatori hanno realizzato più reti con il Napoli in una singola stagione in tutta la storia della Serie A: Edinson Cavani (26 nel 2010/11 e 29 nel 2012/13), Gonzalo Higuaín (36 nel 2015/16) e Dries Mertens (28 nel 2016/17). Tuttavia, l’Inter è la squadra che l’attaccante nigeriano ha affrontato più volte nella competizione (quattro) senza ancora trovare la rete.

-Lautaro Martínez ha segnato quattro gol in Serie A contro il Napoli, dalla sua stagione d’esordio con l’Inter nel 2018/19. L’attaccante argentino inoltre è una distanza dall’eguagliare il suo record di marcature in una singole stagione in campionato (21 nel 2021/22).

-Due delle migliori squadre nelle statistiche di Più gol nei secondi tempi. 10 partite interne del Napoli hanno visto più gol nella ripresa. Ben 11 le trasferte dei nerazzurri con più gol nel secondo tempo.

TIPS: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.00

Udinese-Lazio, partita da Under

Probabili Formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil

Squalificati: Becao

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Pafundi, Success

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cataldi

Statistiche

-L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Lazio (5N, 10P) e in particolare ha pareggiato tutte le tre più recenti.

-L’Udinese non ha trovato il gol in ben 11 delle ultime 16 partite di Serie A contro la Lazio.

-La Lazio ha perso le ultime due trasferte di campionato, dopo che aveva registrato appena due sconfitte nelle precedenti 18 (11V, 5N).

-L’Udinese è imbattuta da otto incontri casalinghi consecutivi in Serie A (3V, 5N).

-La Lazio può diventare la quarta squadra nell’era dei tre punti a vittoria a registrare almeno 20 clean sheet stagionali in Serie A, dopo la Roma (nel 2003/04 e nel 2013/14), il Milan (nel 2010/11) e la Juventus (nel 2011/12, nel 2013/14, nel 2015/16 e nel 2017/18.

-L’Udinese è la squadra che ha segnato più gol in questa Serie A su sviluppo di calcio di punizione indiretto: cinque (tra cui due dei suoi ultimi cinque centri nella competizione); dall’altra parte, nessuna delle ultime 11 reti subite dalla Lazio è arrivata in questa situazione di gioco (l’ultima risale al 6 febbraio, contro il Verona).

TIPS: UNDER 2,5 @1.88

Roma-Salernitana. Giallorossi in campo dopo l’impresa di Europa League

Probabili Formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Missori; Pellegrini, Wijnaldum; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kumbulla, Llorente, Celik, Spinazzola

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Sousa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fazio, Valencia

Statistiche

-La Salernitana ha vinto solo una delle sette gare di Serie A contro la Roma, a fronte di sei sconfitte.

-La Roma non ha trovato la via del gol nelle ultime due gare di campionato (contro Inter e Bologna) e potrebbe giocare tre partite consecutive senza segnare per la prima volta da marzo 1994, con Carlo Mazzone in panchina.

-La Salernitana non ha trovato il successo in nessuna delle ultime sette trasferte di campionato (5N, 2P).

-Salernitana (21% – 9 su 43) e Roma (20% – 9 su 45) sono le due squadre che hanno segnato più gol da fuori area rispetto al totale delle proprie reti realizzate in questa Serie A.

-In questa stagione la Salernitana è O/U 13-22 sulla linea di 9.5 calci d’angolo. Ancora meglio la Roma come Under (O/U 11-24).

TIPS: UNDER 9.5 CORNER @1.80

Empoli-Juventus. Bianconeri delusi dall’eliminazione contro il Siviglia

Probabili Formazioni

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Pjaca, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: de Winter, Satriano, Stojanovic, Baldanzi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: Cuadrado, Danilo

Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Kaio Jorge, Pogba, Fagioli

Statistiche

-L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 19 gare di Serie A contro la Juventus (a fronte di due pareggi e ben 16 sconfitte).

-La Juventus ha vinto tutte le cinque trasferte di Serie A contro l’Empoli con Massimiliano Allegri in panchina.

-L’Empoli è imbattuta da cinque incontri consecutivi giocati di lunedì in Serie A, grazie a ben quattro vittorie e un pareggio.

-La Juventus ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato, dopo una serie di quattro incontri consecutivi senza successi (1N, 3P).

-L’Empoli ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1P), dopo che non aveva ottenuto successi in alcuna delle precedenti quattro (2N, 2P).

-Nessuna squadra ha vinto più gare in questa Serie A contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica rispetto alla Juventus (14 successi, come Napoli e Inter).

-Al contrario della partita precedente, qui ci sono due delle migliori squadre da Over sulla linea 9.5 calci d’angolo. La Juventus è O/U 20-15, l’Empoli è O/U 21-14.

TIPS: OVER 9.5 CORNER @1.72

