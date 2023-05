Quote Calciomercato allenatori 22 maggio 2023. Tanti possibili stravolgimenti sulle panchine per il prossimo anno. Tiene banco il caso Spalletti che dopo aver vinto lo scudetto potrebbe lasciare Napoli, ma rimangono aperte anche le situazioni di Mourinho alla Roma e di Allegri alla Juventus.

Napoli e Luciano Spalletti si separano dopo lo scudetto?

Continuano i rumors sul futuro della panchina del Napoli. “Non sto aspettando niente, è tutto chiaro e definito. C’è soltanto da dirlo”. Parole, quelle pronunciate da Luciano Spalletti al termine di Napoli-Inter, che suonano come una conferma di un suo addio a poche settimane dalla vittoria dello scudetto con i partenopei.

Una notizia che ha lasciato increduli i tifosi azzurri e costretto la dirigenza a pensare a un possibile sostituto, che nelle ultime ore sembra rispondere al nome di Gian Piero Gasperini, offerto @4 volte la posta su Snai, stessa quota di Rafa Benitez. Alle spalle di due tecnici così esperti, spunta su Goldbet l’opzione Vincenzo Italiano, fresco di doppia finale con la Fiorentina e visto al Napoli a quota @5, come Thiago Motta, uno dei tecnici emergenti dell’ultima Serie A. Più lontano invece un possibile ritorno in Italia di Antonio Conte, proposto @8, con sullo sfondo la sorpresa Jurgen Klopp fissato @33.

Quote Calciomercato allenatori 22 maggio 2023: futuri incerti anche per Roma e Juve

La panchina del Napoli non è l’unica che potrebbe subire uno stravolgimento. La Juventus, per il secondo anno di fila, chiuderà la stagione senza alzare un trofeo. Max Allegri, alla seconda esperienza in bianconero, ha un accordo fino al 2025 con la società torinese ma a fine anno sicuramente la dirigenza juventina e il tecnico toscano si siederanno per decidere il proprio futuro. Al momento Allegri non dovrebbe muoversi, vederlo ancora in bianconero si gioca @3,00, ma sono in tanti ad ambire alla panchina della Juventus: agli emergenti Raffaele Palladino, @4,00, e Thiago Motta, in quota @5,00, fino ad arrivare al sogno Zinedine Zidane @7,50.

Attenzione poi allo stesso Luciano Spalletti che se dovesse liberarsi dal Napoli come sempre avrebbe nell’approdo a Torino un opzione possibile che pagherebbe @9 volte la posta.

Infine anche la Roma, in attesa della finale di Europa League, ragiona sul proprio futuro. Sia il tecnico José Mourinho (lo Special One ha un contratto fino al 2024), che la proprietà capitolina dovranno mettersi intorno a un tavolo per decidere se proseguire insieme o meno. Il tecnico portoghese difficilmente lascerà la panchina della Roma, scenario in quota @1,80, e così tutti coloro che sognano di allenare Pellegrini e compagni partono dietro: Antonio Conte, primo degli inseguitori, si gioca @5,00 mentre l’attuale tecnico del Brighton Roberto De Zerbi è dato @16. Stessa quota anche per Luciano Spalletti che ritroviamo pure qui tra i papabili e che a Trigoria ha allenato in due periodi differenti e che non escluderebbe un terzo ritorno in giallorosso.

