L’anticipo della trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie Aè in programma venerdì 26 maggio 2023 allo stadio Ferraris di Genova, tra la squadra di casa della Sampdoria che ospita il Sassuolo. Pronostico Sampdoria-Sassuolo, quote scommesse e probabile risultato esatto per questa partita di campionato.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Sampdoria non ha più nulla da chiedere a questo campionato di Serie A, ormai retrocessa nel campionato cadetto da diverse giornate, scenderà in campo per onorare i propri tifosi e per togliersi qualche piccola soddisfazione, in una stagione povera di soddisfazioni.

Il Sassuolo arriva in Liguria al tredicesimo posto in classifica con 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e ben 16 sconfitte, l’ultima subita in casa ad opera del Monza del patron Silvio Berlusconi, per 2 reti a 1.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker vedono il Sassuolo favorito per la vittoria della partita. Segno 2 offerto vincente a quota 1.92 su Starcasinò e a quota 1.94 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.65, la vittoria interna della Sampdoria pagata a quota 3.75.

Pronostico Sampdoria-Sassuolo

Partita di fine stagione che ha poco da dire per entrambe le squadre. La Sampdoria vuole finire in bellezza questa pessima stagione di Serie A, il Sassuolo già salvo arriva a Genova senza troppi stimoli. Pronostico 1X

Risultato esatto

Noi dello staff di Bet Italia Web, ci aspettiamo una partita ricca di fine stagione. Ecco i nostri tre possibili risultati esatti 0-1 / 2-1 /1-1

