Quote Serie A 23 maggio 2023. Vediamo gli ultimi risultati del campionato di calcio italiano. Continua la corsa alla prossima Champions League da cui la Juve tra sconfitte e penalizzazioni sembra tagliata fuori. Intanto iniziano i playoffs di Serie B, andiamo a vedere le favorite per l’approdo nella massima serie il prossimo anno.

Statistiche Calcio Serie A

Nell’ultimo turno di campionato si sono riviste reti e spettacolo, con 7 partite su 10 che si sono chiuse con Over e ben 8 hanno visto entrambe le squadre segnare per Gol Si. Ecco il riassunto delle principali statistiche di Serie A.

Vediamo anche i rendimenti nelle scommesse e troviamo una novità in cima a questa statistica: il Monza è la squadra che ha fatto incassare di più gli scommettitori. Puntando €1 ogni partita vincente dei brianzoli avremmo puntato €36 ma ne avremmo incassati €50.3, per un rendimento del 40%, meglio anche di Lazio e Napoli. Ai piedi del podio c’è anche il sorprendente Bologna che finora ha portato un ROI del +17%.

Quote Serie A 23 maggio 2023: Juve fuori dalla corsa Champions?

Con i posti già assegnati a Napoli e Lazio, rimangono ancora due slot vacanti in Serie A per la qualificazione alla prossima Champions League. Uno di questi sembra però prerogativa dell’Inter, a cui basta un solo punto nel prossimo match per chiudere ogni discorso. I betting analyst di Sisal vedono infatti i nerazzurri in top 4 @1,01, praticamente una formalità, mentre anche il Milan è a un passo dalla riconferma nelle posizioni di vertice, in quota @1,08. Attenzione a un ribaltamento dei pronostici: l’uscita dei rossoneri dalle prime quattro posizioni paga infatti @6 volte la posta.

Tra le inseguitrici, a sperarci più di tutte e l’Atalanta: gli uomini di Gasperini, impegnati contro l’Inter nella penultima giornata, sono visti in zona Champions @6, avanti rispetto alla Roma di José Mourinho, in quota @12. Speranze ridotte a meno di un lumicino per la Juventus, che dopo un lunedì nero (terminato con la sconfitta di Empoli e penalizzazione di 10 punti che torna per i bianconeri) è vista @16.

Quote Serie A 23 maggio 2023: chi sale dalla Serie B?

Dopo la concitata chiusura della stagione regolare, con molti verdetti arrivati allo scadere, la Serie B si appresta a vivere i playoff promozione. Secondo i betting analyst di Planetwin365 saranno in particolare tre le squadre che si contenderanno l’ultimo posto disponibile per la promozione: si tratta del Bari, il cui ritorno in A si assesta a quota @2,80, del Parma @3, e del Cagliari @3,65.

I pugliesi e gli emiliani, inoltre, avranno il vantaggio di entrare in gioco direttamente in semifinale (che si gioca tra andata e ritorno), mentre i sardi dovranno passare per il turno preliminare (in gara secca), dove affronteranno il Venezia. I lagunari si attestano @15 volte la posta giocata, la quota più alta tra le squadre ancora in gioco, dietro anche alla Reggina @8, e al Sudtirol @11.

Prossimo turno con tre big match da non perdere

Prossimo turno con almeno tre big match da non perdere: Fiorentina-Roma. Inter-Atalanta e Juventus-Milan.

